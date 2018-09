Bad Imnau Ansturm aufs Kunsthandwerk

Bad Imnau / Von Gunar Haid

Wieder einen sehr guten Besuch verzeichnete die zweite Auflage des Bad Imnauer Kunsthandwerkermarkts unter dem Motto „a Bissle mehr“ am Sonntag. Schätzungsweise 2000 Besucher säumten den ganzen Tag die über 50 Stände der regionalen Aussteller. Die Besucher kamen teilweise mit der Bahn, mit dem Auto und dem Fahrrad, ja so gar Wanderer machten einen Umweg über den Markt. Die Parkplätze vor dem Betriebsgelände der Imnauer Mineralquellen waren schnell belegt.

Die beiden verantwortlichen Organisatorinnen Margrit Damm vom Café Theresia und Anita Pabst von der Imnauer Vereinsgemeinschaft zeigten sich glücklich über die große Resonanz: „Wir hatten mit diesem großen Andrang nicht gerechnet.“ Auch die Vereine hatten mit der Bewirtung der Besucher den ganzen Tag alle Hände zu tun. „Ständig musste Nachschub von Speisen geholt werden“, so Peter Pfeffer vom Tennisclub. Über 45 Kuchen wurden gebacken, berichtete Silvia Söll vom Kirchenchor.

Die ebenfalls zufriedenen Aussteller konnten ihre Waren und Zelte direkt vom Fahrzeug aus auspacken beziehungsweise bestücken, was sehr praktisch war. An den Ständen gab es Interessantes und Dekoratives zu entdecken, sei es individuelle Gebrauchskeramik, Textilien in ungewohnt frischen Farben und Formen, schöne Accessoires, Bilder, Karten oder interessante Objekte für die Wohnung. Zeitloses traf auf Zeitgeist, Modisches ergänzte Unvergängliches. Alle angebotenen Arbeiten wurden in den Werkstätten der Ausstellerinnen und Aussteller hergestellt. Auch Live-Kunsthandwerk war in Bad Imnau zu erleben: Eine Klöpplerin demonstrierte die Klöppelkunst. Der Mimi-Clown alias Delia Hofmann aus Tübingen spielte Akkordeon.

„Wir haben viele qualitativ hochwertige Kunstobjekte gesehen, haben gut gegessen und auch das Ambiente im Eyachtal war einmalig schön“, meinte eine begeisterte Besucherin.

Nach dem Kunsthandwerkermarkt folgen im Rahmen des Bad Imnauer Kulturherbstes drei weitere Veranstaltungen jeweils ab 19.30 Uhr im geräumigen Wasserspeicher der Imnauer Mineralquellen. Parallel dazu präsentiert die Balingerin Susanne Jaumann eine Kunstausstellung mit Textildesign. Die Vernissage ist vor dem ersten Konzert mit der Rockabilly Band „The Booze Bombs“ aus Calw am 29. September gegen 18.30 Uhr.

Eine Woche später am Samstag, 6. Oktober, sind die „Dos Mundos“ aus Tuttlingen zu Gast im Wasserspeicher. Den Abschluss der dreiteiligen Kulturherbst-Serie bildet der bekannte regionale Kabarettist Klaus Birk aus Tübingen. Er tritt am Samstag, 13. Oktober, mit dem Programm „Best of Birk“ auf. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Café Theresia oder bei den Imnauer Mineralquellen erhältlich.