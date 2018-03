Haigerloch Alraunes Gefühl für Wurst

Haigerloch / SWP

Über den Winter hat die Künstlerin Alraune ihre Leidenschaft für Wurst entdeckt. „Alraunes Gefühl für Wurst“ ist auch der Titel ihrer neuen Ausstellung, die wie immer an Ostern ihre Pforten öffnet.

Nach jeder Saison findet in Alraunes Privatmuseum im ehemaliges Sternelokal „Schwanen“ in Haigerloch ein kompletter Umbau, verbunden mit einem Themenwechsel, statt. Das neue Thema zieht sich dann konsequent durch alle 21 Ausstellungsräume des früheren Hotel-Restaurants. Im Winter, wenn Stefanie Siebert, deren Künstlername Alraune ist, ihre Kunstmenschen neu einkleidet, ausstattet und in Position bringt, ist die Ausstellung natürlich geschlossen.

Die Reihe der bisherigen Ausstellungen ist beachtlich: 2014 begann Alraune mit den „Menschen im Hotel“, zeigte im Anschluss „7 Hochzeiten und ein Mord“, dann 2016 „Alraunes wundersames Sanatorium“ und 2017 die „Seniorenresidenz Eyachfrieden“ – und jetzt, 2018, „Alraunes Gefühl für Wurst“.

Der erste Raum der Ausstellung birgt die wundersame Metzgerei, die kaum Wünsche offen lässt. Für die Besucher gibt es dort auch einen Leihhut-Salon mit Wurst-Kopfbedeckungen für das gewisse Wurstfeeling im Wurstkurort Haigerloch.

Im großen Saal zeigen Wurstkellner, wie man Würste ganz anders als bisher serviert und in einer riesigen Vitrine sind Objekte zu Thema Wurst und Metzgerei ausgestellt, unter anderem eine Wurstnähmaschine mit veganer Einstellungstaste.

Im Kellerkino läuft der neu gedrehte Kurzfilm „Mehr Wurst“. Die Küche ist in dieser Saison in den Händen von Hilfsköchen:

Miss Marple, Miss Sophie, James, der Alte Fritz und Salvatore Dali geben ihr Bestes. Allein der Chefkoch ist übergeschnappt und meint doch wahrhaftig ein Eber zu sein.

Im ersten Stock feiern die Siebert-Girls aus South-Carolina, Erbinnen eines Wurstimperiums, Dauerweihnacht unterm Wurstbaum. Ein Bauchladentheater erzählt das Dramolett einer unglücklichen Liebe zwischen einer Blut- und einer Landleberwurst mit Doppelselbstmord im wohlschmeckenden Sauerkraut.

Ein skurriles Fleischwurst-Orakel finden Sie in Zimmer 12. Hier wird gleichzeitig die Frage beantwortet, ob es einen Wursthimmel gibt. Gegenüber liegt die Suite Nr. 14. Hier wird das Thema vertieft: Weißwürste schweben himmelwärts und therapieren gleichzeitig von Flugangst Geplagte.

Eine Etage höher gibt es endlich eine Location, die definitiv zur wurstfreien Zone erklärt wurde: Monsieur Breton speist Austern! Ein Bankkaufmann entdeckt seine wahre Bestimmung, das Zaubern, wieder und ein Bankräuberpaar namens Emil und Amanda Wurst versteckt sich hier im Wurstkurort, natürlich bei Alraune. Sie erfahren etwas über Pulloverwurst in Budapest und lernen die Wurstzipfel-Freunde kennen.

Der krönende Abschluss ist der kleine Eingriff am Nachmittag, eine sehr wurstige Alraune-Kreation mit Lachgas und Gedärm.

Info Die Ausstellung wird am Ostersonntag eröffnet. Danach ist Alraunes Privatmuseum bis 28. Oktober Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter: www.panoptikum-siebert.de