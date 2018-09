Haigerloch Alraune schließt ihr Soft-Art-Panoptikum

Haigerloch / SWP

Nach sechs erfolgreichen Jahren in Haigerloch schließen Alraune und Hans Siebert ihr Soft-Art-Panoptikum zum Saisonende 2018.

Die Nachricht vom Abschied der Alraunen kommt überraschend. Aber der Entschluss der Textilkünstlerin Alraune Siebert und ihres Ehemannes Hans Siebert steht fest: Mit dem Ende der Saison 2018 wird Schluss sein mit dem Soft-Art-Panoptikum im historischen Gasthaus Schwanen am Marktplatz in Haigerloch. Das Museum lockte seit der Eröffnung Zehntausende von Besuchern in die Stadt. Die Schließung bedeutet einen herben Verlust für die Kulturlandschaft der Region.

„Es war erfüllend, über sechs Jahre das Alraune Privatmuseum zu betreiben“, sagen Alraune und Hans Siebert. Im ersten Jahr noch als Sonn- und Feiertagsmuseum im Großbayerhaus, hatte das Kunstmenschen-Panoptikum nach Kauf des Schwanen am Marktplatz für fünf Jahre, jeweils von Ostern bis Ende Oktober, an vier Nachmittagen pro Woche geöffnet. Im Winter war geschlossen, denn Alraune hatte ja das ehrgeizige Ziel, in diesen Monaten ihre Ausstellung jede Saison komplett umzugestalten, keine ganz leichte Arbeit. Schließlich ging es um über 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche, verteilt auf mehr als 20 Räume des ehemaligen Hotel-Restaurants.

Für die Künstlerin bedeutete das: neue Szenerien erfinden, dazu passende Kurzgeschichten schreiben, einen Einführungsfilm drehen, die geeignete Musik auswählen, Fernseh- und Presseinterviews geben, einen Ausstellungskatalog entwerfen und dafür Fotos und Texte machen.

Im Museum gab es einen Leihhut-Salon mit wunderbaren Kopfbedeckungen für die Gäste, die Spaß am Verkleiden haben. In der riesigen Hotelküche warteten Speisehauben darauf, von den Besuchern aufgedeckt zu werden. Berühren war hier erwünscht. Gab es Sehschwache? Auch das war kein Problem, denn eine Schublade mit Brillen wartete schon auf sie, denn Alraunes skurrile Texte wollten auch gelesen werden.

Wohin nach einem Besuch bei Alraune? Das Paar gab gerne Empfehlungen, wedelte mit den Armen, verteilte Flyer und Prospekte, denn viele Gäste waren noch nie zuvor in Haigerloch gewesen.

Aber die Arbeit wurde immer mehr: Viele Besucher wollten die Ausstellung auch Anfang der Woche besuchen und waren enttäuscht, dass ihnen das Haus nicht offen stand. „Wir mussten feststellen, dass es eine sehr verantwortungsvolle und bindende Aufgabe ist, ein Museum zu führen. Organisation und Verwaltung sind wichtige Aspekte. Auf die Dauer ist das nicht gut für ein Künstlerpaar.“, erklären die Alraunen, warum jetzt Schluss sein soll.

An den Besucherzahlen liegt es nicht. Die konnten sich nämlich durchaus sehen lassen: Bis zu 10 000 Gäste kamen pro Saison. Viele Besucher kamen mehrfach in der Saison und brachten dazu noch Freunde und Familie mit.

Zum Abschied sagen Alraune und Hans Siebert noch einmal Danke für die Wertschätzung: „Es waren schöne Jahre in Haigerloch. Doch wenn es am schönsten ist, soll man aufhören!“ Wie der Schwanen ab 2019 weitergeführt wird, ob als Restaurant, Café, Hotel mit Pächter wollen die Eigentümer über die Wintermonate entschieden.

Info Die aktuelle und letzte Alraune- Ausstellung im Privatmuseum im Schwanen in Haigerloch trägt den Titel „Alraunes Gefühl für Wurst“ und ist nur noch bis Ende Oktober Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel.: 07474/9580758; Internet www.panoptikum-siebert.de.