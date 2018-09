Trillfingen „Ozapft is“ mit Fußball und Musik

Trillfingen / SWP

„Ozapft is“ heißt es ab Freitag wieder in der Trillfinger Mehrzweckhalle, wenn der TSV-Förderverein sein traditionelles Oktoberfest veranstaltet.

Nach dem fulminanten Eyachpokalturnier im Juli wartet der Förderverein des TSV Trillfingen am kommenden Wochenende mit dem nächsten schönen Fest auf: Von Freitag, 28. September, bis Sonntag, 30. September, wird in der wiederum schön geschmückten Mehrzweckhalle das inzwischen 17. Oktoberfest gefeiert.

Den Auftakt macht am Freitagabend ab 20 Uhr der bekannte „DJ C“ aus Stetten, der den Besuchern in der Halle mit seinem Musikmix wieder kräftig einheizen wird, bevor um 21 Uhr der offizielle Fassanstich folgt.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Zunächst findet ab 12.30 Uhr ein Elfmeterturnier der Trillfinger Vereine mit sieben Teams statt. Ab 15.30 Uhr gehört der Platz dann den AH-Mannschaften, die in einem Kleinfeldturnier den Sieger ermitteln. Es ist der dritte Jack-Schneiker-AH-Cup, um den im Andenken an den früheren TSV-Vorstand gespielt wird. Gleich nach dem Turnier findet die Siegerehrung statt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Samstagabend ab etwa 20 Uhr und zum ersten Mal auf dem Oktoberfest die „Original Schwippetaler“. Der TSV Trillfingen hat sich in diesem Jahr für einen Tapetenwechsel am Samstagabend entschieden: Nachdem die „Lustigen Eyachtäler“ jahrelang für gute Stimmung auf dm TSV-Oktoberfest gesorgt haben, wurden diesmal die „Schwippetaler“ engagiert, die schon beim Eyachpokalturnier in Trillfingen für beste Partylaune gesorgt haben. Rekrutiert aus der Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim spielen die „Schwippetaler“ mit 18 Mann fast alles, was das Herz begehrt – von Polka und Marsch bis Rock und Pop.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit dem F-Jugend-Spieltag. Im Festzelt wird ein reichhaltiger Mittagstisch serviert. Ab 14 Uhr folgen die Spiele der Aktiven des TSV. Zunächst spielt die zweite Mannschaft des TSV gegen die Zweite der SG Weildorf/Bittelbronn. Anschließend absolviert ab 16 Uhr die erste Mannschaft ihr Bezirksliga-Rundenspiel gegen den FC Steinhofen.

Am Sonntagabend werden langjährige Vereinsmitglieder und Spieler des TSV geehrt. Außerdem erfolgt die Spendenübergabe des Gewinnspiels vom Eyachpokalturnier. Die Spende geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.

Zum Festausklang ab 19 Uhr sorgt abermals „DJ C“ für Stimmung in der Halle.