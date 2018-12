Haigerloch „Met in June“ rockt den Christkindlesmarkt

Haigerloch / SWP

Pop und Rock am Wochenende auf dem Haigerlocher Weihnachtsmarkt: Die Band „Met in June“ gibt sich die Ehre.

„Met in June“, fünf Musikerinnen und Musiker aus Leidenschaft, haben sich im Juni 2018 auf Initiative von Simone Hönisch aus Haigerloch zu einer Band zusammengefunden.

Mit Keyboard, zwei Gitarren, Bass, Drums und bis zu dreistimmigem Gesang interpretieren Simone, Robin, Tobias, Rafael und Panka sowohl Cover- als auch eigene Songs in ihrem eigenen unvergleichlichen Stil.

Die Bandbreite reicht dabei von ruhigen Balladen mit Gänsehautfeeling über tiefgründige Eigenkompositionen bis hin zu mitreißenden Klassikern der modernen Pop- und Rockmusik.

Auf dem Haigerlocher Christkindlesmarkt an diesem Wochenende, 15. und 16. Dezember, ist die Band „Met in June“ zwei Mal live zu erleben. Die Auftritte sind am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Haigerloch und am Sonntag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz.

Zu hören sein werden zum Beispiel Cover von Amy MacDonald, Sunrise Avenue, Udo Lindenberg, Nena, Christina Stürmer, Imagine Dragons, Sportfreunde Stiller und anderen. Aber auch Evergreens wie „Sweet Home Alabama“, „I love Rock´n´Roll“ oder „What´s up“ fehlen nicht im Programm. Alle Originale und Covers werden von der Band raffiniert arrangiert und mit viel Leidenschaft und Energie auf die Bühne gebracht. Doch Vorsicht, „Met in June“ kann auch süchtig machen: „Die Fünf sind einfach gut und ihre Songs wirken wie Hypnose“, so das Zitat eines Konzertbesuchers.

Das Live-Programm bei den beiden Konzerten am Wochenende wird so abwechslungsreich sein, dass sich das Kommen an beiden Tagen lohnt, und es jedem Zuhörer bestimmt warm ums Herz werden wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für das leibliche Wohl ist in beiden Fällen bestens gesorgt. Der Christkindlesmarkt lässt sich blendend damit verbinden und lädt zum Bummel ein.

Info Weitere Informationen unter: www.metinjune.de