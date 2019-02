Trillfingen „Helden der Kindheit“ im Häs

Trillfingen / SWP

Jetzt geht’s rund im Trillfinger Narrendorf. Besonders sehenswert: die Umzüge am Donnerstag und am Rosenmontag.

Schon um 8.15 Uhr treffen sich heute die Schantle und Narros des Narrenvereins im Narrenstüble, um von dort aus um 9 Uhr zuerst die Schulkinder und um 10 Uhr die Kindergartenkinder zu befreien und den Beginn der Fasnet auszurufen.

Um 12.30 Uhr setzt sich dann der Kinderumzug in Bewegung. Der Weg des Umzugs führt von der Osterstraße auf den Dorfplatz, über die Schmalzgasse und das Berggässle wieder zurück zum Dorfplatz, wo unter Mithilfe der Trillfinger Musikanten nochmals kräftig laut „umtrieba“ wird. Die Trillfinger Schantle und Narros stürmen dann anschließend das Rathaus und nehmen dem Ortsvorsteher Hermann Heim die Rathausschlüssel ab.

Ist dies gelungen, wird für alle hörbar die Fasnet im „Flecka“ ausgerufen und der Narrenbaum mit der Jahreshex aufgestellt. Zu beachten ist, dass die Umzugsstrecke ist für die Dauer des Umzugs für Fahrzeugverkehr gesperrt ist.

Nach dem närrischen Treiben in der Ortsmitte geht es in die Mehrzweckhalle, wo – begleitet von verschiedenen Aufführungen – die Kinderfasnet ihren Ausklang findet. Am Abend öffnet dann die Bauernkapelle Trillfingen die Pforten des Vereinsheims und lädt ab 19.30 Uhr zu einem „Fasnetsball wie früher“ ein.

Am Samstag, 2. März, wird ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle ein unterhaltsames Fasnetsprogramm unter dem Motto „Helden unserer Kindheit“ geboten. Auch die traditionelle Fasnetspredigt über die Vorkommnisse im Dorf darf nicht fehlen. Für Musik und Tanz sorgt die Tanzband „Music Sensation“. Für Senioren ist der Eintritt frei.

Am Fasnetsmontag, 4. März, präsentieren sich dann viele örtliche Vereine und Gruppen in närrischen Verkleidungen, die zum Motto „Helden unserer Kindheit“ passen. Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für den Umzug, der vom Dorfplatz zur Mehrzweckhalle führt. Auch am Montag ist die Umzugsstrecke für Fahrzeugverkehr gesperrt.

In der Halle werden dann die mitwirkenden Gruppen vorgestellt und bis in die frühen Morgenstunden der letzte Tag der Trillfinger Fasnet gefeiert, bevor sie dann am Fasnetsdienstag, 5. März, mit „Oh jerum, dia Fasnet hot a Loch“ zu Grabe getragen wird. Bei allen Veranstaltungen ist für Speis und Trank gesorgt.