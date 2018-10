Bad Imnau „Booze Bombs“ rocken den Wasserspeicher

Bad Imnau / Gunar Haid

Knapp 100 Besucher erlebten im farbenprächtigen Ambiente des Imnauer Wasserspeichers ein tolles Eröffnungskonzert.

Die Fans des Rockabilly-Rhythmus“ kamen bei den „Booze Bombs“ aus Calw, beim Eröffnungskonzert des Bad Imnauer Kulturherbstes voll auf ihre Kosten. Bei der Band gesellt sich zu Lucky Steve McBread (Gesang/Gitarre), Frank Martinez (Kontrabass), und Rockin’ Bende (Schlagzeug) die stimmgewaltige „Schwarzwald-Röhre“ Annie Leopardo. Ihre Leidenschaft für die Musik der 1950er-Jahre brachte die vier Musiker zusammen.

Seit ihrer Gründung präsentieren „The Booze Bombs“ in Deutschland und im Ausland Rhythmen im Stile der Fünfziger, darunter selbst komponierte Songs, welche auch bei den knapp 100 Besuchern im Eyachtal gut ankamen. Die „Schnapsbomben“ wie der Bandname übersetzt heißt, zauberten ein schönes Rock ’n’ Roll-Flair in das große Rund des Wasserspeichers mit seiner hallenden Akustik. Besonders Sängerin Annie Leopardo hatte eine enorme Bühnenpräsenz und wickelte das Publikum gekonnt um den Finger.

Passend zum amerikanischen Flair wurden im Außenbereich Burger und diverse Drinks angeboten. Feuerkörbe wärmten die Besucher im Freien und im kleinen Festzelt. Eingangs begrüßte Mineralbrunnen-Geschäftsführer Jochen Ketterer die knapp 100 Gäste und wünschte ihnen bei der Konzertpremiere im H2O-Speicher viel Spaß.

Am kommenden Samstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe „Dos Mundos“, ein deutsch-spanisches Duo aus Tuttlingen, das sich der Musik Spaniens verschrieben hat, im Wasserspeicher auf. Die letzte Möglichkeit bietet sich zum Abschluss der Kulturherbst-Serie am Samstag, 13. Oktober, ebenfalls um 19.30 Uhr, wenn der bekannte Kabarettist Klaus Birk mit dem Programm „Best of Birk“ das Finale bestreitet.

Karten für den Kulturherbst sind im Café Theresia oder bei den Imnauer Mineralquellen erhältlich.