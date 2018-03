Hart 91 800 Euro Zuschuss für Ohmengraben

Hart / Andrea Spatzal

Das Umweltministerium unterstützt mit dem Förderprogramm „Wasserwirtschaft und Altlasten“ die Kommunen im Land mit rund 138 Millionen Euro aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds.

Dabei kommt auch das Renaturierungsprojekt in Hart zum Zug: Für die naturnahe Aufwertung des Ohmengrabens gibt es 91 800 Euro Zuschuss.

Wie Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am Freitag mitteilte, fließen insgesamt 1,3 Millionen Euro für Maßnahmen der Wasserversorgung und Renaturierung in ihren Wahlkreis. Der Großteil der Fördergelder, rund 1,2 Millionen Euro, wird auf 13 Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis zur Deckung ihres jeweiligen Kostenanteils für den Neubau des Wasserwerks Beuron-Langenbrunn des Zweckverbandes Hohenberggruppe verteilt. Dabei fallen die Anteile für Meßstetten und Rosenfeld mit jeweils rund 440 000 Euro am höchsten aus.

Mit der Öffnung und Renaturierung des Ohmengrabens in Hart, auch „Grubbenbach“ genannt, soll nach Ende des Amphibienschutzes begonnen werden. Ziel der Gewässerentwicklung ist eine Durchgängigkeit des Baches mit einer naturnahen Landschaftsumgestaltung und in einem begehbaren Bachbett.