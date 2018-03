Bittelbronn/Owingen 70 320 Euro ELR-Mittel für Häuslebauer

Bittelbronn/Owingen / Andrea Spatzal

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat am Donnerstag die Entscheidung für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bekanntgegeben. Insgesamt rund 1,64 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm fließen vor allem für Wohnbauprojekte in den Zollernalbkreis.

In Haigerloch kommen private Wohnbauprojekte in Bittelbronn und Owingen zum Zug. In Bittelbronn wird in der Schwarzwaldstraße eine leerstehende Scheune abgerissen und die Fläche mit zwei Doppelhaushälften neu bebaut. Der Scheunenabbruch wird mit 10 320 Euro gefördert, die Neubebauung mit 20 000 Euro pro Doppelhaushälfte.

In Owingen wird das Wohnhaus in der Hauptstraße 57 von einer Familie von Grund auf saniert. Auch hierfür wurden ELR-Mittel in Höhe von 20 000 Euro gewährt.

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut äußerste sich froh darüber, dass 1,2 Millionen Euro an Zuschüssen in ihren Wahlkreis fließen. Neben Hai­gerloch erhielten Projekte in Albstadt, Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dotternhausen, Meßstetten, Straßberg, Weilen u. d. R. und Winterlingen einen Zuschlag. „Die Stärkung und Weiterentwicklung des Ländlichen Raums, zu dem auch unsere Region zählt, liegen mir besonders am Herzen“, betonte die Ministerin. Wohnen und die wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sind Schwerpunkte im Förderprogramm. „Von knapp 2000 Projektanträgen zielte jeder zweite auf die Schaffung oder die Modernisierung von Wohnraum ab“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, bei der Bekanntgabe der Programmentscheidung.