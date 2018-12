Haigerloch 44. Christkindlesmarkt in Haigerloch

44. Christkindlesmarkt in Haigerloch

Haigerloch / SWP

Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Dezember, lädt die Stadt Haigerloch wieder zum Christkindlesmarkt in die historische Altstadt ein. Der Markt blickt auf langjährige Tradition zurück und zählt heute zu einem der ältesten Weihnachtsmärkte der Region. Seit Beginn an prägen Krämerstände das Bild, aber auch zahlreiche Kunsthandwerker haben den Markt für sich entdeckt und bereichern diesen mit selbstgefertigten Besonderheiten und Geschenkideen zu Weihnachten.

Beim Marktplatz ist mit einem bunten Bühnenprogramm für Unterhaltung aller großen und kleinen Gäste gesorgt. Musikgruppen, Schulen und Bands aus Haigerloch und den Teilorten geben hier ihr Können zum Besten.

Auf der Bühne treten auf: am Samstag um 15.30 Uhr der Posaunenchor Haigerloch, um 16.40 Uhr der Musikverein Gruol, um 17.30 Uhr das Kinder-Theater „Nuss-Knacker“ im Orpheus-Theater, um 18 Uhr Musikverein Weildorf und um 19 Uhr die „Theben Christmas Singers & Friends“.

Am Sonntag gibt es folgendes Bühnenprogramm: um 11 Uhr die Bläserklasse der Eyachtalschule, um 11.45 Uhr „Haigerstars“ (Unterstufenchor) des Gymnasiums, um 12.15 Uhr weihnachtliche Seifenblasen mit Klausi‘s Klüxbubbles, um 12.50 Uhr die Stadtkapelle Haigerloch, um 14 Uhr die Bläserklassen der Wiesentalschule Gruol, um 14.30 Uhr die Bläserklasse der Witthauschule, um 15 Uhr nochmals Seifenblasen mit Klausi und um 15.30 Uhr die Pop- und Rockband „Met in June“

Mit Stand und Weihnachtszelt

Die Vereine Städtepartnerschaft Noyal-Haigerloch und Haigerloch Aktiv sind am Christkindlesmarkt mit Stand und einem „Weihnachtszelt mit Geschichten und Basteln“ beim früheren Gasthaus „Schwanen“ präsent. An dem Stand gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Schupfnudeln. Im Weihnachtszelt lesen Erzählerinnen aus beiden Vereinen Geschichten zur Einstimmung auf Weihnachten vor. Die kleinen Geschichten sind für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet.

Und wer mit den Ski- und Bergfreunden Haigerloch den Start in den Winter feiern möchte, kann dies ebenfalls beim Christkindlesmarkt machen: Am Samstag sind alle Marktbesucher zur Hüttengaudi im ehemaligen Gasthaus „Schlössle“ eingeladen.

Umrahmt wird der Christkindlesmarkt von einer einzigartigen Beleuchtung und stimmungsvollen Lichteffekten. Die Illuminationen lassen das Felsenstädtchen mit der Eyach in besonderem Lichterglanz erstrahlen. Neu in diesem Jahr ist ein Sternenhimmel, der für eine bezaubernde Atmosphäre sorgt.

Der Christkindlesexpress des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn bringt die Marktbesucher auch dieses Jahr wieder ohne Parkplatzstress von Eyach über Mühringen, Bad Imnau, Haigerloch, Stetten, Rangendingen und Hechingen direkt vor die Pforten des Marktes. Nach den weihnachtlichen Genüssen geht es somit auch komfortabel wieder nach Hause. Es kommen wieder zwei Züge zum Einsatz, die zwischen Hechingen und Haigerloch und zwischen Haigerloch und Eyach pendeln. Dadurch ergeben sich bei einem stündlichen Takt viele Fahrmöglichkeiten. Immerhin kann man von beiden Endpunkten am Samstag fünfmal und am Sonntag sechsmal nach Haigerloch und wieder zurück fahren. Die Züge des Christkindlesexpress kann man wie normale Nahverkehrszüge nutzen, das heißt es gelten die Tarife des Tarifverbundes Naldo, der BW Tarif GmbH und der DB. Zudem besteht ein Fahrkartenverkauf im Zug. Weitere Informationen sowie der Fahrplan sind im Internet unter www.hzl-online.de oder www.haigerloch.de zu finden.