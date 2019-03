Die Bewerbersuche für den Ortschaftsrat Weildorf war ein Erfolg: Für die neun Sitze gibt es 14 Kandidaten.

Anlässlich der Sitzung des Ortschaftsrats Weildorf am Montagabend gab Ortsvorsteher Markus Gauss bekannt, dass es bei der Kommunalwahl am 26. Mai für den Ortschaftsrat eine Liste mit dem Namen „Freie Bürger Weildorf“ geben wird.

Gauss: „Positiv für den Ort“

Um die neun Sitze im Ortschaftsrat bewerben sich insgesamt 14 Personen. Gauss bezeichnete es als recht positiv für den Ort, eine so breit aufgestellte Liste präsentieren zu können. „Die Bewerbersuche gestaltete sich in Weildorf recht unkompliziert“, so Gaus rückblickend.

Unter den 14 Bewerbern sind sieben amtierende Ortschaftsräte: Joachim Strobel, Michael Fischer, Jürgen Straubinger, Simon Hurm, Thomas Schneider, Jörg Hugendubel und Harald Decker.

Fehlen werden auf der Liste die Namen von Ortsvorsteher Markus Gauss und seiner Stellvertreterin Yvonne Gutri. Beide bewerben sich für den Ortschaftsrat nicht mehr.

Aber es gibt sieben neue Bewerber auf der Bürgerliste: Daniela Brändle, Stefan Fuchs, Armin Hipp, Rainer Hertkorn, Dieter Hellstern, Timo Gutri und Tobias Schober.