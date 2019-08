Beim der großen 100-Jahr-Feier des SV Hart gab es natürlich auch guten Fußball zu sehen. Bei den Aktiven lag der SV Eutingen 2 vorn, bei den Alten Herren war es Grün-Weiß Stetten.

Bei der großen 100-Jahr-Feier des SV Hart gab es viel Musik, viel gute Unterhaltung, aber natürlich gab es auch guten Fußball zu sehen. Am Ende des zweitägigen Aktiventurniers stand am Sonntagabend der SV Eutingen als Sieger da. Er besiegte den FC Horb im Finale mit 1:0. Der einzige Treffer der Partie fiel durch einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit. In einer Begegnung, die nur wenige klare Chancen aufwies, verwandelte Eutingen 2 den Strafstoß sicher und bejubelte nach dem Schlusspfiff den Sieg.

Gespielt wurde am Samstag auf dem großen Feld in zwei Gruppen, wobei nach der Absage der SGM Gauselfingen/Hausen die Gruppe B nur aus dem FC Horb und der SGM Hart/Owingen 2 bestand. Gruppe A bildete sich aus den Mannschaften TSV Stein, SV Eutingen 2 und TSV Frommern 2.

Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen: Frommern 2 unterlag Stein mit 1:2, Eutingen 2 schlug seinerseits Stein mit 2:1; Hart/Owingen 2 musste gegen Horb eine 2:5-Niederlage einstecken. Die Begegnung zwischen Eutingen 2 und Frommern 2 endete mit 5:0.

Die beiden besten Teams der Vorrunde, Eutingen 2 und Horb, bestritten am Sonntag das Endspiel. Bei der Siegehrehrung nahm der SV Eutingen 2 den großen Pokal entgegen, die übrigen Mannschaften freuten sich über die kleineren Ausgaben.

Im Rahmen des Jubiläumsfestes „100 Jahre SV Hart“ fand zum Auftakt auch ein AH-Kleinfeldturnier statt, an dem sich vier Mannschaften beteiligten. Gespielt wurde nach dem Modus „jeder gegen jeden“, die Spielzeit betrug 15 Minuten. Es siegte der SV Grün-Weiß Stetten, der alle drei Partien für sich entschied.

Auf dem zweiten Platz landete das Team SV Bittelbronn/SV Weildorf, den Bronzerang belegte der SV Hart. Letzter wurde der SF Felldorf/SV Bierlingen/TSV Trillfingen.

Die Begegnungen: Stetten gegen Bittelbronn/Weildorf: 4:0; Felldorf contra Hart: 0:2; Stetten gegen Felldorf: 6:0; Bittelbronn/Weildorf contra Hart: 3:0; Hart gegen Stetten: 0:4 und Felldorf wider Bittelbronn/Weildorf 2:3.

Am Abend erhielten alle vier Teams im Festzelt Verzehrmarken zum Dank für die Teilnahme.