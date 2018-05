Platzierungen Zuschauerwetter drückt Zeiten

Göppingen / Rolf Bayha

Die Zuschauer an der Werfthalle und den drei Wechselzonen in Lerchenberg, an der Spielburg und am Wannenhof genossen den stahlblauen Himmel und herrlichen Sonnenschein und belohnten die Halbmarathon- und Staffelläufer mit großem Applaus.

Was aber die wenigsten wussten: Fast alle Sportler leiden unter der Wärme und für viele wird der Wettkampf schnell zu Tortur. So klagte der Maitiser Lauftreffleiter Manfred Hieber über stehende Luft auf dem Gipfel des Hohenstaufen. „Am Anstieg war es noch erträglich, aber danach war es mir einfach zu heiß“, meinte der erfahrene Barbarossaläufer. Schon kurz nach dem Start durch Göppingens Oberbürgermeister Guido Till rann bei allen Sportlern der Schweiß in Strömen.

Das hohe Anfangstempo im ersten Viertel des Feldes machte sich schon am ersten Anstieg bei Lerchenberg bemerkbar, wo sich die Spreu vom Weizen trennte. Bereits 45 Minuten nach dem Start erreichte der spätere Sieger Jürgen von Lippe von der Gmünder DJK den knackigen Anstieg an der Spielburg zum Hohenstaufen, an dessen Fuß die Rechberghäuser Guggenmusiker Rommdreiber die Stimmung anheizten. Die beiden Vierer-Staffelläufer Armin Aichinger (AST Süßen) und Tobias Damrat liefen in Sichtweite voraus. Von Lippe war irritiert. „Da die Startnummern vorne getragen werden, wusste ich nicht, wer meine Konkurrenten sind“, meinte er im Ziel, das er nach 1:24:30 Stunden glücklich und erlöst als Gewinner des 8. Barbarossa-Berglaufes erreichte. „Egal, ich musste das durchziehen und gab alles“, sagte der 29-jährige Gmünder mit viel Wettkampferfahrung und gab zu, „jetzt ein bisschen kaputt“ zu sein.

Der Fabel-Streckenrekord mit 1:17:40 von Daniel Noll vor zwei Jahren wurde erwartungsgemäß nicht angetastet. An zweiter Position folgte in 1:26:07 Stunden der Triathlet David Morales im Trikot von ilanzarote.net, der schon vor vier Jahren im Stauferpark unter dem Startbogen gestanden war und deshalb das Rennen gut einschätzen konnte. Schon bei der Überquerung des Göppinger Hausbergs hatte der in Hüttisheim bei Ulm lebende

Spanier zumindest eine Top-Fünf-Platzierung ins Auge gefasst. „Bei Kilometer acht wusste ich dann, dass ich Zweiter bin, aber nicht mehr gewinnen kann“. Der Führende sei zu weit vorausgelaufen. Als Dritter lief Chris Klenk aus Tübingen nach 1:26:25 Stunden in den Zielkanal, der im letzten Jahr in Göppingen, ebenfalls auf dem dritten Rang, zwei Sekunden schneller, sein Debüt gegeben hatte. Vorjahressieger Jochen Müller von der Feuerwehr Jebenhausen landete mit Knieproblemen auf dem sechsten Platz in 1:31:17 Stunden.

Nachdem die Vorjahreszweite, Karin Kern vom LAV Stadtwerke Tübingen, wegen eines Sturzes in der Vorwoche am Start fehlte, war der Weg frei für Tanja Massauer vom Sparda-Team Rechberghausen. Schon auf den ersten Metern fand die 36-jährige Göppingerin zu ihrem Tempo, das sie dem warmen Wetter angepasst hatte. An der Ziellinie wurde eine strahlende Siegerin in 1:42:47 Stunden gemessen. „Das ist so ein schöner Lauf mit vielen Zuschauern direkt vor der Haustüre“, lobte sie die Veranstaltung, „ich habe anstrengende Wochen hinter mir und freue mich umso mehr über meinen ersten Platz“. Die Zweite, Annalena Hofele vom Hart-Hoddes Ausdauer Runningteam, lief bei ihrem Halbmarathon-Debüt in 1:46:37 Stunden fast vier Minuten länger. Nur zwölf Sekunden später löste Tamara Borst, im letzten Jahr Vierte, mit ihrem Transponder die Stoppuhr aus. In weitere Top-Platzierungen liefen Oliver Maier von der TSG Heidelberg (1:28:53), Greta Waldschmidt (1:50:31), Nico Damrat von der Göppinger Stuckateur-Innung (1:31:16), Silke Wegst vom TSV Kusterdingen (1:53:08), Gerlinde Herr von der DJK Schwäbisch Gmünd (1:54:14), Johannes Kast (1:32:11) und Kathrin Baumann-Tischer, beide im Trikot des Rechberghäuser Sparda-Teams.

500 Teilnehmer zählte der Staufers Fitness-Lauf, der auf fünf Kilometern im Spitalwald ausgetragen wurde. Auch hier wurden ambitionierte Läuferinnen und Läufer angetroffen. Der frühere Filstal-Athlet Max Berner vom Göppinger Hohenstaufen-Gymnasium, heute U18-Leistungsträger bei der SG Schorndorf, löste bereits nach 17:18 Minuten, 23 Sekunden vor Jonas Peter von der SG Poseidon Eppelheim, die Stoppuhr aus. Auf das dritte Podest stieg Stefan Dunder (Hartmann-exakt KG) in 17:42 Minuten. Als schnellste Frau wurde Janina Morales (ilanzarote.net), Ehefrau des zweitplatzierten Barbarossa-Bergläufers, gemessen. 23:36 Minuten lief Hannah Becker vom Freihof-Gymnasium. Auf das dritte Treppchen kletterte Luise Becker (24:06), ebenfalls vom Freihof-Gymnasium.