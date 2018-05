Prozess Zur Brandstiftung angestiftet

Göppingen / Maximilian Haller

Ein 43-Jähriger aus einer Kreisgemeinde steht vor Gericht. Der Vorwurf: Beteiligung bei versuchter Brandstiftung.

März 2017: Ein 43-Jähriger und ein 37-Jähriger aus dem Landkreis streiten sich um Geld. Kurz darauf soll der 43-Jährige versucht haben, einen Bekannten anzustiften, das Haus des 37-Jährigen in Brand zu stecken. Vor dem Amtsgericht Göppingen muss er sich nun dem Vorwurf der Beteiligung an einer versuchten Brandstiftung verantworten.

Laut der Staatsanwältin haben die beiden Männer im Frühjahr 2017 den Kauf eines Hauses in einer Kreisgemeinde organisiert. Der 37-Jährige ist in der Versicherungsbranche tätig. Anschließend sei es zum Streit zwischen den beiden gekommen. Der Anlass sei Uneinigkeit über eine Vermittlungsgebühr gewesen, die der 37-Jährige dem Angeklagten versprochen haben soll. Im März 2017 soll der 43-Jährige daraufhin versucht haben, einen Bekannten anzustiften, das Haus des 37-Jährigen gegen Bezahlung in Brand zu setzen. Der Bekannte habe jedoch stattdessen den 37-Jährigen über das geplante Vorhaben informiert.

Vor Gericht stritt der Angeklagte die Vorwürfe ab: „Stimmt nicht“, sagte er. Das Haus habe er für den 37-Jährigen vermittelt und sogar 1000 Euro für die Anzahlung beigesteuert. 10.000 Euro Vermittlungsgebühr seien ausgemacht gewesen, der 37-Jährige habe diese laut Aussage des Angeklagten trotz Zustimmung nie gezahlt. Der 37-Jährige widersprach dem 43-Jährigen. Er habe eine Aufwandsentschädigung von 1000 Euro angeboten. Der Angeklagte habe jedoch „irrsinnige Vorstellungen“ hinsichtlich der Bezahlung gehabt. Ende Mai seien dann drei Männer vor der Tür des 37-Jährigen aufgetaucht, um ihn vor den Absichten des Angeklagten zu warnen. Zu den Männern habe auch der 40-Jährige Bekannte des Angeklagten gehört.

Der Bekannte gab vor Gericht an, von dem 43-Jährigen beauftragt worden zu sein, Auto und Haus des 37-Jährigen anzuzünden sowie dessen Kinder zu entführen. Er sei jedoch nicht drauf eingegangen, sondern habe mit dem 37-Jährigen Kontakt aufgenommen. In einer Sprachnachricht habe der Angeklagte dem 40-Jährigen dann vorgeworfen, ihm in den Rücken gefallen zu sein. Richterin Saranya Dreher betrachtete die unterschiedlichen Aussagen von Angeklagtem und Zeugen mit Skepsis. Gegenüber dem Angeklagten äußerte Dreher: „Es wundert mich, dass alle was anderes erzählen als Sie.“

Ein dritter Zeuge war nicht im Gericht erschienen. Die Verhandlung wurde daraufhin vertagt, am 6. Juni wird sie fortgesetzt.