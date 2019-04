Im April ist einiges geboten: Zahlreiche verschiedene Stadtführungen durch Göppingen finden statt. Erstmals gibt es eine Führung durch die EWS-Arena.

Im April ist in Sachen Stadtführungen einiges geboten: Startschuss ist die monatlich von April bis November stattfindende kostenlose Hohenstaufen-Führung am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr, bei der die Besucherinnen und Besucher von Stadtführerin Margit Haas viel über den Göppinger Hausberg und seine bewegte Geschichte erfahren. Eine Woche später findet am Samstag, 13. April, um 10.30 Uhr die historische Stadtführung mit Stadtführer Rudi Bauer statt.

Segway-Führungen beginnen

Im April beginnen auch die monatlich stattfindenden Segway-Führungen, bei denen man geräuschlos durch die Innenstadt rollen und viel Wissenswertes über die geschichtlichen Ereignisse, Straßen, Plätze und Sehenswürdigkeiten der Stadt Göppingen erfährt. Die erste Segway-Führung dieses Jahr findet am Freitag, 12. April, um 16 Uhr mit Stadtführer Rudi Bauer statt.

Erste Führung durch EWS-Arena

Zusätzlich finden im April drei thematische Stadtführungen statt. Am Samstag, 6. April, um 14.30 Uhr beginnt die Führung „Spurensuche Märklin“, bei der mit Gästeführer Roland Gaugele die früheren Produktionsorte der vor über 150 Jahren gegründeten Firma Märklin aufgesucht werden. Ein paar Tage später, am 9. April, um 16.30 Uhr findet die Führung durch die EWS-Arena statt. Bei der neuen Führung mit Gästeführer Kasra Malek erfahren Einheimische und Gäste Interessantes über die Multifunktionsarena und deren Umbau.

Ende des Monats, am 26. April, um 16 Uhr wird es dann bei der Führung „Auf dem eigenen E-Bike durch Göppingen“ nochmals sportlich. Die E-Mobilitäts-Führung mit Stadtführer Rudi Bauer bringt den Vorteil mit sich, dass sich auch außerhalb der Innenstadt gelegene Highlights von Göppingen, wie beispielsweise das Christophsbad oder die Gegend rund um den Schockensee, mühelos erreichen lassen.

„Staufer-Express“ wieder unterwegs

Außerdem findet am 27. April, von 14 bis 17 Uhr, wieder die Busrundfahrt „Staufer-Express“ statt. Bei der dreistündigen Busrundfahrt werden kulturelle, historische, geschichtliche und landschaftliche Besonderheiten des Stauferlands erkundet, teilt die Göppinger Stadtverwaltung mit. Die Tour verläuft auf landschaftlich schönen, vielleicht für manche auch unbekannten Strecken rund um die Drei Kaiserberge.

Weitere Informationen und Anmeldung sind im i-Punkt im Rathaus unter Tel. (07161) 650-4444 oder ipunkt@goeppingen.de möglich. Die Kosten betragen für Erwachsene fünf Euro; Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten sind frei.