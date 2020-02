Der Schmierstoffspezialist Zeller und Gmelin darf sich jetzt klimaneutraler Standort nennen. Um diese Einstufung zu erhalten, wurde der CO 2 -Fußabdruck des Eislinger Unternehmens ermittelt. Wie ZG mitteilt, hätten die Klima-Experten der Fokus Zukunft GmbH der Firma attestiert, ein ,,klimaneutrales Unternehmen 2020“ zu sein.

,,Wir haben in einem sehr intensiven Projekt die CO 2 -Bilanz des Standortes Eislingen und auch der Tochtergesellschaften ermittelt“, sagt Ingenieurin Gülen Ak, die als Leiterin für Energie-Management für Klimaneutralität verantwortlich ist. Der Ausstoß des Treibhausgases sei schon gesenkt worden.

Belastung durch Klimazertifikate ausgeglichen

Die Auszeichnung „klimaneutral“ gilt seit Januar. Sie bezieht sich auf die gesamte Büro-, Produktions- und Lagerfläche sowie auf sämtliche 549 Beschäftigte in Eislingen, betont die Firma. Um die Kohlendioxidbilanz auszugleichen, reichten die Einsparungen aber nicht aus: ZG hat nach Firmenangaben die verbliebene Belastung durch den Kauf von Klimazertifikaten ausgeglichen. Damit würden Klimaschutzprojekte in Schwellenländern unterstützt.

8,68 tonnen CO2 pro Mitarbeiter

Der Ausstoß von Kohlendioxid liege am Standort Eislingen derzeit bei 4763 Tonnen pro Jahr. ,,Pro Beschäftigten sind das etwa 8,68 Tonnen, und damit liegen wir sehr gut“, sagt Gülen Ak.

,,Seit jeher achten wir in sämtlichen Geschäftsbereichen auf einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen“, betont Thomas Alpers, Geschäftsführer für Technik bei der Firma. Diese setze ohnehin schon bei verschiedenen Anwendungen auf umweltverträgliche Bio-Schmierstoffe.

Einsparungen durch Wärmerückgewinnung

Im vorigen Jahr hat ZG einige Energie-Einsparprojekte umgesetzt: Durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen, energieeffizientere Trafos und durch Wärmerückgewinnung wurden Einsparungen erzielt. Die Firma verpflichtet sich, den CO 2 -Fußabdruck weiter zu verbessern. So wird überlegt, künftig mehr Ökostrom zu beziehen. ,,Bei unseren Klima-Überlegungen gehen wir sehr ins Detail. Selbst bei Neubauten wie unseren neuen Laborräumen denken wir an die Umwelt und werden Solaranlagen für den Fahrstuhlbetrieb nutzen“, erläutert Alpers. Bei der Firma gebe es bereits einen solarbetriebenen Personenaufzug, der bei der Abwärtsfahrt sogar Strom ins Stromnetz speist.

Zertifizierung durch Kompetenzstelle

Zeller und Gmelin ist nunmehr das 500. Unternehmen, welches den KEFF-Check erfolgreich absolviert hat. Deshalb hat der Amtschef des Umweltministeriums, Helmfried Meinel, dem Unternehmen einen Preis überreicht. Die Kompetenzstellen Energieeffizienz (KEFF) unterstützen Firmen, die Produktionsprozesse und Arbeitsabläufe energetisch effizienter gestalten wollen. Sie werden vom Umweltministerium gefördert. „Auch in Betrieben, die wie die Firma Zeller und Gmelin schon Effizienzmaßnahmen umgesetzt haben, kann der KEFF-Check noch Potenziale aufdecken“, sagte Meinel.