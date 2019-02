Friseursalon Zeitreise mit den Haarkünstlern

Göppingen / Maren Bertits

Die Inneneinrichtung des Friseursalons Härer, der ehemalig in der Spitalstraße in Göppingen stand, ist nun im Museum in Neu-Ulm wieder aufgebaut.

Der Friseursalon Härer, der noch bis vor ein paar Monaten in der Spitalstraße in Göppingen stand, reiht sich mittlerweile optisch gut in das Gesamtbild der Salons aus verschiedenen Epochen im Friseurmuseum in Neu-Ulm, ein.

Michael Dittrich ist für das Marketing im Museum zuständig und kümmert sich dort auch um die Inneneinrichtung. „Die Salons versetzen die Besucher beispielsweise in das 19. Jahrhundert oder in die 60er Jahre zurück. Nun ergänzt die Einrichtung aus dem Friseursalon Härer die Ausstellung“, sagt er. Herbert Volkert hat, wie die NWZ berichtete, im November letzten Jahres Teile der Inneneinrichtung vor dem Abriss gerettet. So ist nun beispielsweise der unüblich gefärbte rotbraune Marmor mit weißen Sprenkeln im Museum erhalten geblieben. Und damit auch die Geschichte des Salons des ehemaligen Inhabers „Jimmy“ Härer.

„Sobald man hier drin steht, bekommt der Besucher den Eindruck, er sei tatsächlich kurz in dieser Zeit angelangt“, erklärt Dittrich. Hier erfahren Geschichtsinteressierte, wie ein Friseursalon um die Jahrhundertwende ausgesehen hat. „Wir haben hier auch eine Saloneinrichtung aus den 20er Jahren. Die stammt ursprünglich aus Dresden“, berichtet er.

Im Museum sei die Inneneinrichtung des Salons Härer nun so aufgebaut, dass die Besucher erkennen könnten, dass dieser aus der Region kommt. Man sehe seine Geschichte, und dieser könne man sich nicht entziehen, sobald man darin steht. Als würde jeder einzelne Gegenstand einen Teil aus der Vergangenheit erzählen. Dadurch erhalte der Besucher den Eindruck einer Entwicklung. Das sei etwas ganz Besonderes, denn ein solcher Salon sei etwas, das jeden betreffe. „Wir gehen schließlich alle im Leben mal zum Friseur“, betont er.

Mehr über das Friseurmuseum und den Salon Härer erfahren Sie in der aktuellen Donnerstagsausgabe sowie im E-Paper.