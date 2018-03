Zeitgenössische Tuschemalerei aus China in der Kunsthalle

Vernissage Bei der Eröffnung der Ausstellung „INK. Zeitgenössische Tuschemalerei aus China“ in der Göppinger Kunsthalle sprachen am Sonntag Ping Chen, Botschaftsrat für Kultur der Botschaft der Volksrepublik China, Professor Bin Feng vom Sichuan Fine Arts Institute Chonqing und der Leiter der Kunsthalle, Werner Meyer. Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen der Kunsthalle und dem Luxehills Art Museum Chengdu und zeigt Kunstwerke, die die Tradition der chinesischen Tuschemalerei und ihre Motive als ein Stück Geschichte in sich tragen und individuelle künstlerische Perspektiven zur Anschauung bringen. Die Werke sind bis zum 29. April zu sehen, ein Rahmenprogramm begleitet die Ausstellung.