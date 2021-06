„Göppingen ist Ort der Vielfalt und soll es bleiben, deshalb weht die Regenbogenflagge vor dem Rathaus“, betonte Oberbürgermeister Alex Maier am Mittwoch. Nicht die Regenbogenfarben seien politisch, sondern die Entscheidung sie zu verbieten. Deshalb sei die Entscheidung der UEFA, eine entsprechende Illumination des Stadions in München beim Spiel Deutschland gegen Ungarn zu untersagen, „einfach nur beschämend“ und konterkariere jegliches Werbefilmchen, in dem der Verband um „Respect“ und Vielfalt wirbt, sagte Maier.