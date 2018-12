Rechberghausen / SWP

Ein Wunschkonzert mit Martin Schrack (Piano), Axel Kühn (Bass) und Felix Schrack (Drums) gibt es morgen ab 20.30 Uhr in der Reihe „Jazz im Schloss“. Im Schlosskeller können Gäste auf ausgelegten Zetteln drei Wünsche aufschreiben, später erklingen die am häufigsten gewählten Titel. Und es gibt wieder ein Jazzpreisrätsel. Tickets sind im Rathaus, Zimmer E.12, Tel. (07161) 501-0 erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.