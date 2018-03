Konzert Wunderbare Engelschöre und makellose Orgelklänge

Eislingen / SWP

Mitten in der Fastenzeit sang der „Philharmonia Chor Stuttgart“ in der Christuskirche in Eislingen. Professor Johannes Knecht eröffnete mit seinem stimmlich exquisit agierenden Klangkörper das Chorkonzert mit einem „Sanctus“ von Jacobus Clemens non Papa (1510-1556) sozusagen als Hinweis zur doppelchörigen Motette von Jacobus Gallus (1550-1591) „Duo seraphim clamabant“ – „Zwei Seraphim riefen einander zu …“, wobei die Sänger im Kirchenraum verteilt waren. Dies gewissermaßen zur optimalen Darstellung des plastischen Klanges.

Professor Knecht wählte zwei gegensätzliche Vertonungen des Romantikers Robert Schumann aus. In Worten von Josef Freiherr von Eichendorff „Im Garten“ einerseits und Hymnus-Worte andererseits „In Paradisum“. Hier konnte der Kenner Schumann’scher Klaviermusik gleich die Vertonungen „Am Kamin“ sowie die unsterbliche „Träumerei“ erkennen, vom 1972 gebürtigen Vincent Sebastian Andreas sehr geschickt als wunderbar chor-arrangiertes Klanggemälde bearbeitet.

Im weiteren Verlauf erklangen aus der romantischen Epoche der „Chor der Engel“ von Franz Schubert im Text von Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe aus „Faust I“, dann aus seiner „Deutschen Messe“ (D872) der vierstimmige Chorsatz „Zum „Sanctus“ mit seinen zwei dynamisch gegensätzlichen Strophen und letztlich der anrührende Satz „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Die eine Seite des Philharmonia-Chor-Konzerts bildete das Klangspektrum der Renaissance-Chorklangwelt. Anschließend folgte die Klangwelt der Romantik der oben genannten Komponisten-Fürsten und in der Zugabe eine klangvolle Vertonung von Wilhelm Berger (1861-1911) in seinem opus 54 „Laß mich dein sein und bleiben“ in Worten von Nikolaus Selnecker (1528-1592).

In sehr geschickter Auswahl zeigte Professor Knecht, dass höchste Klangkultur gepaart mit beeindruckender Deklamation und Dynamik auch in zeitgenössischen Kompositionen möglich ist: Von Wolfram Buchenberg „Von 55 Engeln behütet“ – ein „Weingartner Reisesegen, vor 1300“, drei Meß-Texte von Manfred Länger und dann das „Duo Seraphim clamabant“ von Rihards Dubra, der „Gruß an die Himmelskönigin“ von Urmas Sisask.

Stimmlich homogen fügt sich das Solistenquintett, bestehend aus Katharina Ebel und Franziska Gschlecht (Sopran), Juliane Bogner (Alt), José Carmona (Tenor) und Ralph Schmidberger (Baß), als Chorsoli in das Gesamtgeschehen ein.

Auch hier muss die hervorragende organistische Leistung von Lucas Bastian gewürdigt werden: Der Stuttgarter Künstler überzeugte in den Orgelstücken „Benedictus“ – op. 59/9 von Max Reger, „Clair de Lune“ opus 53 von Louis Vierne und der „Toccata in b-moll“ – opus 53 – vom letztgenannten Komponisten aus der Spätromantik.

Eine stattliche Zuhörerschaft aus Eislingen und Umgebung konnte wirklich makellose Chor- und Orgelklänge in der Eislinger Christuskirche in mannigfaltiger Hinsicht erleben.