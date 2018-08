Malzeit Workshop für Kinder in Kunsthalle Göppingen

Göppingen / SWP

Anlässlich der Ausstellung „The Carrion Cheer – A Faunistic Tragedy“ von Matthias Böhler und Christian Orendt veranstaltet die Kunsthalle Göppingen am Samstag, 25. August, ein „Malzeit Special“ mit den Künstlerinnen und Kunstpädagoginnen Elsa Farbos und Marion Jäger. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen sechs und elf Jahren und findet von 11 bis 14 Uhr in der Kunsthalle statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro

„Habt ihr schon mal eine Hydrodamalis gigas (Stellersche Seekuh) gesehen? Ist euch vielleicht mal ein Hippotragus leucophaeus (Blaubock) über den Weg gelaufen und hat euch seine Geschichte erzählt?“. So spricht die Kunsthalle in ihrer Pressemitteilung die Kinder direkt an. Und gibt gleich selbst die Antwort: „Wahrscheinlich nicht, denn diese Tierarten sind schon längst ausgestorben.“ In der Malzeit am 25. August können die Teilnehmer diese Tiere aber in der Ausstellung des Künstlerduos Böhler & Orendt in besonderer Form erleben. In neun begehbaren Zelten haben die Künstler in Bild und Ton die Gestalten und Geschichten von neun Tierarten inszeniert, die es durch den Einfluss des Menschen auf die Umwelt heute nicht mehr gibt.

Wie haben die Tiere damals ausgesehen und gelebt? Welche Form haben sie in der Ausstellung angenommen? Die gewonnenen Eindrücke nehmen die Teilnehmer mit ins Atelier der Kunsthalle, um sich dort praktisch mit diesen Wesen zu beschäftigen. Mit Ton und Gips gießen wir Reliefplatten, die eine Spur und Erinnerung, aber auch ein neues, persönliches Bild der Tiere schaffen.

Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung ist begrenzt. Eine Anmeldung bis zum Mittwoch, 22. August, ist erforderlich unter kunstvermittlung@goeppingen.de oder Tel. (07161) 650-4213. Der Veranstalter bittet, Vesper bei Bedarf selber mitzubringen.