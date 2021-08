Gut acht Jahre ist es her, dass die Stadt Göppingen erstmals für die Flächen der ehemaligen Schrebergartenanlage beim Hauptfriedhof über Wohnungsbau in größerem Stil nachgedacht hat. Die Planung war kompliziert. Vor allem der Lärmschutz für das 21 000 Quadratmeter große Gebiet Dürerstraße/Hohenstaufenstraße bereitete den Planern Kopfzerbrechen. Der nördlich angrenzende Steinmetzbetrieb bekam am Ende ein Lärmschutzbauwerk, damit di...