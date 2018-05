Neubau Wohngruppen in der Warteschleife

Göppingen / Susann Schönfelder

Im August 2016 hatte das Christophsbad angekündigt, zwei neue Gebäude an der Spitalstraße in Göppingen bauen zu wollen. Hier sollen Patienten in Wohngemeinschaften mitten in der Stadt betreut werden. Baubeginn sollte im Frühjahr vergangenen Jahres sein, im kommenden Herbst sollten die ersten Bewohner einziehen.

Um das Projekt ist es jedoch still geworden, der symbolische erste Spatenstich fand noch nicht statt. Begraben hat das Christophsbad das Vorhaben jedoch nicht – im Gegenteil: „Das Projekt ist weiter im Gange“, sagt Bernhard Wehde, Geschäftsführer des Klinikums. Das Problem: „Der Gesetzgeber ist derzeit sehr aktiv auf dem Gebiet zwischen Pflege und betreuter Eingliederungshilfe.“ Die Regelungen würden ständig fortgeschrieben, „daher warten wir ab, um Planungssicherheit zu haben“, erläutert der Geschäftsführer. Damit die Pflegesätze verhandelt werden können, müsse das Christophsbad die Normen erfüllen, beispielsweise was Platzzahlen und Zimmer- beziehungsweise Gruppengrößen betrifft. „Ich hoffe, dass wir nicht mehr so weit davon entfernt sind. Wir werden das realisieren“, sagt Wehde. Die Baupläne seien fertig, das Baugesuch sei aber noch nicht eingereicht, weil es eventuell aktualisiert werden müsse.

Dem Bauvorhaben werden zwei bestehende Gebäude in der Spital-/Kellereistraße zum Opfer fallen. „Die für den Abbruch Spitalstraße 17 und 19 erforderlichen Unterlagen liegen uns noch nicht vollständig vor“, sagt Olaf Hinrichsen, Pressesprecher der Stadt Göppingen. Die Baugenehmigung zur Errichtung des Wohnheims in der Spitalstraße 17 sei bereits erteilt worden, sagt er.

Ziel der betreuten Wohngruppen ist es, den Bewohnern so viel Normalität wie möglich und so wenig Betreuung wie nötig zu ermöglichen. „Eingebunden in das Quartier“, so Bernhard Wehde, sollen 24 Patienten intensiv betreut werden, aber auch in gegenseitiger sozialer Verantwortung leben, sagte er im August 2016 bei der Vorstellung des Projekts. Die zwei Neubauten sollen drei betreuten Wohngemeinschaften Platz bieten, im Erdgeschoss soll ein „Fachlädle“ entstehen: Kreative können sich dort ein Regal mieten, die Produkte werden dann von den Bewohnern der Wohngemeinschaften verkauft. Im zweiten Gebäude soll im Erdgeschoss ein Stützpunkt des Ambulanten Pflegedienstes des Göppinger Christophsbads eingerichtet werden.