Musik Wohltuende Musik „im Fluss der Liebe“

„Im Fluss der Liebe“: Selten traf der Name eines Konzerts den Nagel so auf den Kopf. Andres und Navino Condon, zu Gast im Göppinger Christophsbad, sind zwei moderne Troubadoure und Partner in der Musik sowie im Leben.

Nur wenige Titel aus deren Programm stammten am Donnerstagabend nicht aus der eigenen Feder: zum Beispiel Leonard Cohens Song „Be your will”, die peruanische Volksweise „El Cóndor pasa“ aus dem 18. Jahrhundert oder das traditionelle Stück „La Francisca“ des chilenischen Cantautors Eduardo Gatti.

Zu hören und sehen waren zwei vollendete Künstler, die mit sich im Reinen sind und den etwa 40 Zuschauern ein ganz individuelles Musikvergnügen präsentierten. Wenngleich gesungen auf Deutsch, Englisch oder Spanisch, war die Klangfolge und die immer wiederkehrenden Strophen eine einzigartige Erfahrung: Instrumente und Vokale verschmolzen zu einer Einheit, die durchaus etwas Mystisches hatte.

Die eigenen Kompositionen darf man ruhig als Einladung sehen, sich in den Gefühlen fallen zu lassen und die Stille im Innersten durch einen fremden und doch vertrauten Rhythmus ihres Spielens zu finden. Andres Condon spielt nicht seine Gitarre, er scheint sie zu leben. Grandios, wie seine Musik die tiefe Liebe zur Schönheit der Natur und den einheimischen Rhythmen Südamerikas reflektiert. Nicht wenige, die seinem Spiel besonders bei „Corazón de Águila” oder „Hacia la Paz“ mit geschlossenen Augen zuhörten.

Wunderbar passt dazu die klare und in allen Tonlagen sehr wohltuende Stimme von Navino. Ob „Lovers of Truth“ oder „Tanz mit mir“, die Lieder klingen mal freudig, voller Hoffnung und dann wieder melancholisch, ja, fast quälend. Oft sind es Klangbilder, die vom Einfluss der Gedichte des Sufi-Meisters Mevlana Rumi geprägt sind, orientalisch oder gar indisch angehauchte Weltmusik, die sich auch in den Tönen und Bewegungen der Sängerin widerspiegeln.

Zwischendurch werden die Zuschauer zum Mitsingen aufgefordert, wobei das harmonische „Lalala“ leicht zu merken ist, auch die Melodie ist nicht sonderlich schwer.

Neben der Gitarre kommen außerdem das chilenische Zupfinstrument Charango, zwei kleine Rasseln und die sogenannte akustische Shrutibox zum Einsatz. Letztere wird in der indischen Musik zur Erzeugung von Borduntönen zur Gesangsbegleitung verwendet und mittels eines von Hand betätigten Blasebalgs mit Luft versorgt. Logisch, dass das ungewöhnliche Duo nicht ohne Zugaben davon kam.

