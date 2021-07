In zwei Jahren wurde das Haus des Handwerks in der Stuttgarter Straße in Göppingen umgebaut. Am Montag wurde es feierlich eröffnet: Das symbolische Band durchschnitten Kammerpräsident Rainer Reichhold und Vermieter Ulrich Mödinger von der Mödinger Haus & Dienst GmbH. © Foto: Staufenpress