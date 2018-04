Göppingen Wirbel um Pflaster am Kornhausplatz

Göppingen / Arnd Woletz

Stadträte der Grünen und der SPD übten bereits mehrfach Kritik am neu verlegten Pflaster auf dem Göppinger Kornhausplatz.

Schon mehrmals hatten Stadträte der Grünen und der SPD Kritik an der Pflasterung des für zwei Millionen Euro neu gestalteten Kornhausplatzes geübt. Nun hat die Grünen-Fraktion bei einer Landschaftsarchitektin ein Kurzgutachten in Auftrag gegeben, das in den Augen der Lokalpolitiker die Kritik untermauert. „Die Zweifel sind mehr als gerechtfertigt“, teilte die Fraktion am Freitag mit. Das Gutachten liste eine ganze Reihe an Mängeln auf: zu breite oder zu enge Fugen, einen ungleichmäßigen Fugenverlauf und „daraus resultierende optische Beeinträchtigung“, teilweise zu klein eingeschnittene Steine, die ein Brechen oder Herauslösen aus dem Verband wahrscheinlich machen sowie Höhenunterschiede zwischen Pflastersteinen oder zu Schächten und Einbauten. Fazit des Gutachtens laut der Grünen-Fraktion: „Die Belagsfläche des Kornhausplatzes in Göppingen entspricht hinsichtlich der Fugenausbildung, der Schnittkanten und der Höhenanschlüsse nicht den anerkannten Regeln der Technik. Für eine dauerhafte und vor allem sichere Nutzung, auch im Sinne der derzeit eingeschränkten Barrierefreiheit, sollten diese Punkte zwingend zeitnah nachgearbeitet werden“, so die Grünen wörtlich.

Baubürgermeister Helmut Renftle bleibt gelassen. Die Schlussabnahme der Bauarbeiten an dem Platz stehe noch aus. Es sei ein „ganz normaler Vorgang“, dass im Rahmen dieser Schluss­abnahme noch einzelne Mängel in einem Protokoll aufgelistet und von der Firma abgestellt werden.

Er kenne das von den Grünen in Auftrag gegebene Gutachten nicht, sagte Renftle. Die Stadt habe aber nach der Kritik im Gemeindrat das planende Büro Lohrer Hochrein ebenfalls um eine Einschätzung gebeten. Mit einem ganz anderen Ergebnis: Bis auf kleinere Mängel entspreche die Ausführung den Vorgaben und den geltenden Normen, habe das Planungsbüro mitgeteilt. Es gebe „keine grundsätzlichen Probleme“. Stadt und Baufirma hätten den Lokalpolitikern eine gemeinsame Begehung vorgeschlagen. Das Angebot sei aber nicht wahrgenommen worden.

Wann der Kornhausplatz eingeweiht wird, steht noch nicht endgültig fest. Noch fehle die Möblierung, beispielsweise die Stühle und der Lesegarten der Stadtbibilothek. Die Lieferung habe sich verzögert, so Renftle. Erst wenn alles komplett ist, soll der Platz eingeweiht werden, das sei vermutlich im Juni der Fall.

Demnächst wird die Parkhausgesellschaft dann auch mit dem Bau des neuen Treppen- und Aufzugsturms beginnen und damit einen direkten Zugang vom Kornhausplatz ermöglichen. Für die im Ideenwettbewerb vorgesehene „Grüne Wand“ am unansehnlichen Parkhaus sowie für die Lesebank am Sockel sei das Planungsbüro um die Ausarbeitung von Vorschlägen gebeten worden, sagte Renftle.