Mit einem Winterkonzert der besonderen Art überraschte der Musikverein Uhingen die zahlreichen Gäste am Sonntag in der evangelischen Cäcilienkirche in Uhingen. Ein buntes Programm aus Pop, Beethoven, Auszüge aus „Mozart: Das Musical“, stimmungsvolle Balladen sowie Mutmachendem und Nachdenkli...