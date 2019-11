Morgens um halb vier ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest auf den leeren Straßen. Doch während die allermeisten Kreisbewohner dann noch dem Arbeitsbeginn entgegenschlummern, ist beim Göppinger Betriebshof schon der Einsatzleiter auf den Beinen. Lage checken. Wetterberichte sondieren. Wenn auf Straßen und Wegen Ungemach in Form von Schnee oder Frost droht – oder bereits vorhanden ist – setzt der Einsatzleiter buchstäblich alle Hebel in Bewegung.

Bei Bedarf kann er bis zu fünf eigene und vier externe Großfahrzeuge alarmieren, die ab vier Uhr vollgefüllt mit Salz und ausgestattet mit einem Schneeschieber, auf die Straßen der Stadt und der Bezirke ausrücken. Dazu kommen einige kleinere Fahrzeuge und natürlich die Mitarbeiter, die Wege von Hand räumen, erklärte Jochen Doster, kommissarischer Betriebsleiter des Betriebshofs, jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Schwerpunkt im Berufsverkehr

Das Ziel: zum Einsetzen des Berufsverkehrs zumindest die Hauptverbindungsstraßen so gut wie möglich befahrbar machen. Heute beginnt offiziell die Winterbereitschaft des Betriebshofs. Für den Stadtbezirk Hohenstaufen hat dieser Bereitschaftsdienst schon Anfang November die Arbeit aufgenommen.

Das Salzlager der Göppinger an der Großeislinger Straße hat eine Kapazität von 1400 Tonnen, erklärt Doster. Im vergangenen Winter rieselten davon nur 650 Tonnen durch die Streumaschinen. Es habe aber auch schon Winter gegeben, in denen ein echter Engpass auftrat und kaum noch Salz nachgeliefert wurde, erinnert sich Doster. Das war im Winter 2010/2011. Damals wurden in Göppingen mehr als 2100 Tonnen Salz gestreut.

Gut gefüllte Halle für den Winter

Der Winter 2019 kann kommen. Die Halle ist längst gefüllt. Eingekauft wurde im Sommer, als die Preise vergleichsweise günstig waren, sagt Doster. 58 Euro pro Tonne habe die Stadt im August bezahlt. Derzeit kostet die Tonne gut 80 Euro. Und wenn es hart auf hart kommt, steigen die Preise weiter.

Verbessert werden soll im Göppinger Betriebshof die Beladung der Streufahrzeug-Flotte. Für gut 72.000 Euro schafft die Stadt eine sogenannte Modulförderanlage an, mit der das Salz aus dem Lager in das daneben stehende Silo geblasen werden kann. 35 Tonnen schafft die Anlage in der Stunde. Vom Silo rauscht das Streugut dann auf die Fahrzeuge. Die Förderanlage werde eine Erleichterung für die Mitarbeiter sein, so Doster. Bisher mussten sie mit einem Radlader hantieren. „In Stoßzeiten waren wir da zeitlich ein bisschen im Argen“, so Doster. Künftig sind die Beladungen unabhängig von den Einsatzzeiten des Radladers, das Silo kann kontinuierlich befüllt werden und der Radlader steht für andere Aufgaben zur Verfügung.

Allerdings hat die Schweizer Firma, bei der die neue Förderanlage jetzt geordert wird, recht lange Lieferzeiten. „Ich weiß nicht, ob es damit in diesem Winter tatsächlich noch etwas wird“, räumte Doster auf Anfrage aus dem Ausschuss ein.