Vertriebene Wigstadtler tauschen sich über ihre  Heimat aus

Jebenhausen / Monika Uldrian

Rund 50 Teilnehmer trafen sich am Sonntag in Jebenhausen, um das 30. Bundestreffen der Heimatbezirksgruppe Wigstadtl zu erleben. Während am Samstagabend an der Gedenktafel in den Mörike-Anlagen der Verstorbenen gedacht wurde, stand am Sonntag die aktuelle Verbandssituation im Vordergrund. Den Auftakt zum 30. Bundestreffen der Heimatbezirksgruppe Wigstadtl im Jebenhäuser Hirschkeller bildete ein Gottesdienst, den Diakon Richard Pollak mit den Gästen feierte.

„Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme“. Mit diesem Zitat Jean Jaurès begrüßte die Vorsitzende der Heimatbezirksgruppe Wigstadtl, Hannelore Anderl, die Teilnehmer. In einem Resümée über die zurückliegenden beiden Jahre seit dem letzten Treffen beleuchtete sie die verschiedenen Veranstaltungen und Reisen des Verbandes. Mut mache die wachsende Bereitschaft tschechischer Autoren, die gemeinsame Vergangenheit möglichst objektiv zu beleuchten.

„Gerade den jungen Leuten ist die Integration im Nachkriegsdeutschland gut gelungen“, so Anderl. Trotzdem sei es wichtig, dass die Vertriebenen die Möglichkeit zum Austausch über die frühere Heimat hätten und diese bei gemeinsamen Besuchen im Bewusstsein bleibe.

Göppingens Oberbürgermeister Guido Till hob hervor, dass die Hälfte der Einwohner von Göppingen nach 1946 in die Stauferstadt gekommen seien. „Trotz des Schmerzes über die Vertreibung haben diese Menschen hier eine neue Heimat gefunden, ohne die alte zu verleugnen“.

Diese Menschen seien ein Gewinn für die Gemeinschaft, da sie ihr Kulturgut in die Gesellschaft eingebracht hätten.

Die langjährige frühere Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende Hildegard Losert aus Jebenhausen erhielt bereits im Jahr 2013 eine Auszeichnung für besondere Verdienste in der Friedensarbeit im Ausland. „Wir sind die heimlichen Patenkinder der Stadt Göppingen“, sagte die 90-jährige schmunzelnd in ihrer Begrüßung.

Auch Rosemarie Kretschmer, die Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft Altvater warf einen Blick auf aktuelle Befindlichkeiten: „Heimat ist geradezu zu einem Modewort geworden und wird oft in einem Zug mit Erinnerungskultur genannt“. Doch sei es gerade auf politischer Ebene ein schwieriger Weg zur Versöhnung, „der sich nicht kaufen, sondern nur leben lässt“, betonte Kretschmer.

Ann-Kathrin Marburger sorgte an der Harfe für musikalische Akzente, bevor Dietlinde Jenisch aus Weilheim für den Schönhengster Heimatbund sprach.