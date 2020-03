Seit Anfang März ist in der Villa Gutmann am Göppinger Bahnhofsplatz das „Wiener Kaffeehaus“ von Silvio Kaiser, Uwe Hipp und Markus Kaube geöffnet. Zum „Pre-Opening“ am Freitag kamen zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft.

Einer der besten Plätze der Stadt werde damit wieder so, wie er sein sollte, freut sich Göppingens Oberbürgermeister Guido Till, der die drei Pächter mit Vorschusslorbeeren bedenkt: „Ich weiß, die drei machen das super“. Da alle die Attraktivität der Stadt erhöhen und viele Gäste in die Stadt holen wollten, ist sich der OB sicher, dass es auch „eine friedliche Koexistenz mit alteingesessenen Cafés geben“ wird.

Kauf der Villa durch die WGG

Möglich geworden war das Projekt durch den Kauf der Villa durch die Wohnbau-Gesellschaft Göppingen (WGG) vor rund acht Jahren. WGG-Geschäftsführer Volker Kurz hatte nach einem Wien-Besuch im Jahre 2018 die zum Gebäude passende Idee des besonderen Kaffeehauses entwickelt, nachdem die Wunschpächter bereits feststanden. „Wir verstehen uns blind“, sagt Volker Kurz über die Kooperation mit den Pächtern.

In Wien hatte das Trio, das sich schon lange kennt und vielfältige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mitbringt, daraufhin die dortige, faszinierende Kaffeehauskultur hautnah erlebt. „Wir haben dabei auch den besonderen Stellenwert“ dieser Institution erfahren, berichten Hipp und Kaube. Davon zeugen nun Einrichtungen, aber auch die Speisekarte. Als „Riesenchance für uns“ bezeichnet Silvio Kaiser das Projekt.

Kaffeehaustradition in Göppingen

Die drei Pächter würden dem Gebäude das geben, was es verdient habe, glaubt Volker Kurz: Kontinuität. Zudem verspricht sich der WGG-Geschäftsführer, die Göppinger Kaffeehaustradition wieder aufleben zu lassen. In einem Rückblick erwähnte er die Cafés Heidle und Schwarz.

Dafür habe sich auch der Aufwand gelohnt. Das Gebäude hatte während der Bauzeit immer wieder unliebsame Überraschungen bereitgehalten. „Zahlreiche substanzielle Eingriffe waren nötig“, bevor sich Architekt Norbert Behringer an die auch sichtbare Ausgestaltung machen konnte, berichtete Kurz. Dies habe auch Zeit gekostet. Die Eröffnung verschob sich von Oktober auf März.

Eine halbe Milliarde investiert

Kurz blickte ebenso wie Till auf die Entwicklung der letzten Jahre zurück. Mit Kreissparkasse, Apostelareal, Bahnhofsplatz, Tiefgarage und weiteren Objekten sei rund eine halbe Milliarde in den letzten fünf bis sieben Jahren in der Südstadt investiert worden. OB Till bezeichnete es als „goldrichtig“, dass sein Vorgänger Reinhard Frank zusammen mit dem Gemeinderat das Projekt Neue Mitte angegangen sei. Baubürgermeister Helmut Renftle bezeichnete das Café als gelungenen Schlusspunkt der Gestaltung des Bahnhofsplatzes. Dass nun das Wiener Kaffeehauses eröffnet werden könne, sei keine Selbstverständlichkeit. Viele Akteure hätten dazu beigetragen.