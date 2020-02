Obwohl, dem langjährigen Mittel entsprechend, der Januar der kälteste Monat des Jahres sein sollte, war 2020 vom Winter bisher nur wenig zu spüren. Zeitweise lag über dem Fils­tal sogar fast ein Hauch von Mallorca, wo in der kalten Jahreszeit Höchstwerte von 13 bis 14 Grad normal sind. Zumindest am 9. Januar mit 13,7 Grad und am 31. Januar mit 13,6 Grad konnte die Region da durchaus mithalten.

Angesichts eines Temperaturmittels von 3,2 Grad war der vergangene Monat hierzulande um ganze 3,4 Grad zu warm. Nur an vier Tagen gab es Schneeregen, einmal auch kurz reinen Schneefall, aber das Weiß blieb nicht liegen. „Beachtlich ist, dass es in diesem Winter bis zum heutigen Tag im Raum Göppingen/Eislingen noch keine Schneedecke gab. Das gab es wohl noch nie“, so der professionelle Wetterdiensttechniker Hans Juchert. Zum Vergleich der letztjährige Januar, der zwar auch zu mild ausfiel, aber nur um 1,3 Grad. Immerhin gab es damals zehn Tage mit einer geschlossenen Schneedecke.

Weit und breit kein Schnee

Die maximale Januar-Schneehöhe seit 1936 hatte am 28. Januar 1942 sowie am 11. Januar 1954 jeweils 30 Zentimeter betragen. Extreme Temperaturen gingen am 29. Januar 1967 mit 17 Grad sowie am 22. Januar 1942 mit -28,5 Grad in die Annalen ein.

Der Januar 2020 fiel unterdessen auch viel zu trocken aus. Mit 30,6 Litern pro Quadratmeter wurden nur 49 Prozent des langjährigen Mittelwerts erreicht. Im Januar 2019 war es dagegen mit 141,7 Litern sehr niederschlagsreich. Diese Menge entspricht satten 225 Prozent des Durchschnitts.

Ein Monat der Extreme

Dennoch wurden jetzt im ersten Monat des Jahres 18 Tage mit Bodenfrost registriert. Den tiefsten Wert hat Hans Juchert an seiner Wetterstation in Eislingen am 22. Januar mit -5,2 Grad gemessen. Schlagzeilen machten zudem heftige Blitzeis-Kapriolen um den 7. Januar herum: Gefrierender Regen sorgte für viele Unfälle im Landkreis Göppingen. Einen Gewittertag gab es am 28. Januar mit einer Windböe der Stärke Beaufort 9 (81,7 Kilometer pro Stunde).