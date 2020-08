„Der vergangene Monat begann mit einer kräftigen Dusche. Am 2. Juli fiel innerhalb von zirka drei Stunden etwa ein Viertel des langjährigen Monatssolls an Regen“, berichtet der Eislinger Wetterdiensttechniker Hans Juchert. Dieses langjährige Juli-Monatssoll liegt bei 101 Litern. Doch nach der Dusche zu Beginn des Monats mit 25,4 Litern kam nicht mehr viel. „Wer glaubte, dass es einen besonders nassen Juli geben würde, sah sich getäuscht“, sagt Juchert. Denn im weiteren Verlauf regnete es nur noch selten. An 19 Tagen sei es sogar ganz trocken geblieben, berichtet der Experte.

Nur die Hälfte des langjährigen Mittels

zu warm gewesen sei. Auch der Juli habe da keine Ausnahme gebildet. Mit einem Temperaturmittel von 19,8 Grad sei der vergangene Monat im Vergleich zum langjährigen Mittelwert von 18 Grad um 1,8 Grad zu warm gewesen. Insgesamt fielen im gesamten Juli 50,1 Liter auf den Quadratmeter und somit nur 50 Prozent des langjährigen Juli-Mittels von 101 Litern. Doch nicht nur das: Juchert sagt auch, dass in diesem Jahr bisher jeder Monat gegenüber dem langjährigen Mittelgewesen sei. Auch der Juli habe da keine Ausnahme gebildet. Mit einem Temperaturmittel vonsei der vergangene Monat im Vergleich zum langjährigen Mittelwert von 18 Grad um 1,8 Grad zu warm gewesen.

Nicht ganz so heiß wie 2019

Es lohnt auch der direkte Vergleich zum Juli 2019: Damals lag der Temperaturdurchschnitt bei 20,6 Grad. Eine Hitzewelle in der letzten Dekade mit Temperaturen von bis zu 37 Grad hatte maßgeblich dazu beigetragen. Allerdings gab es im Juli vergangenen Jahres deutlich mehr Niederschlag als in diesem Jahr. Mit 93,6 Litern wurden im Juli 2019 93 Prozent des Monatssolls erreicht. Doch auch diese Zahl, so Juchert, müsse genauer betrachtet werden. Denn: Allein an einem einzigen Tag, am 28. Juli 2019, prasselten bei einem kräftigen Gewitter 47,8 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Dieses Jahr fiel im Juli auf: Nur an drei Tagen blitzte und donnerte es im Landkreis. Im Juli 2019 waren es acht Gewittertage, vor sechs Jahren wies der Juli sogar zwölf Tage mit Gewitter auf.

Hitzewelle am Monatsende

Nun zu den Ausreißern im vergangenen Monat: Hier ist die aktuelle Hitzewelle zu erwähnen, mit 34,7 Grad am vergangenen Freitag. Zum Vergleich: Im Juli 2019 wurde der Höchstwert – 37,0 Grad – am 25. Juli gemessen.

Insgesamt gab es nach Jucherts Angaben im abgelaufenen Juli 21 Sommertage, also Tage mit einem Höchstwert von mindestens 25 Grad, hinzu kamen fünf heiße Tage, an denen der Höchstwert mindestens 30 Grad betrug. Die tiefste Temperatur im Juli wurde übrigens am 12. gemessen: Sie lag bei 8,4 Grad.