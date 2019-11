Der Oktober ging gestern zu Ende – und bestätigte einen Trend: Auch er war, wie die allermeisten Monate, im Vergleich zum langjährigen Mittel zu warm. Eine Durchschnittstemperatur von 11,5 Grad hat der Eislinger Wetterdiensttechniker Hans Juchert gemessen, zu erwarten gewesen wären 9,5 Grad. Der wärmste Tag – und einzige Sommertag des Monats – war der 13. Oktober mit 26,3 Grad.

Immerhin haben der Boden und die Grundwasserreservoire vom Oktober etwas profitieren können, statt durchschnittlicher 71 Liter pro Quadratmeter regnete es in Summe 90,1 Liter. Mit 14,5 Litern war der 8. Oktober der regenreichste Tag des Monats in Eislingen.

Letztes Jahr ein trockener Monat

„Im letzten Jahr gab es dagegen eine trockene Zeit zwischen dem 4. und 22. Oktober“, zieht Juchert den Vergleich, im Vorjahr war der Monat mit rund 33 Litern Niederschlag demnach viel zu trocken. Die Temperaturen waren dagegen vergleichbar, 2018 notierte Juchert einen Mittelwert von 11,7 Grad.

Gewitter gab es im abgelaufenen Monat nicht. „Den letzten Gewittertag in einem Oktober habe ich am 6. Oktober 2015 registriert“, sagt Juchert. Auch Schnee gab es keinen, wobei das im Oktober durchaus nicht ungewöhnlich ist. Im Jahr 2012 fielen am 27. Oktober in Eislingen drei Zentimeter Neuschnee, im Jahr 2007 hat Juchert am 20. Oktober Schneefall registriert. Dabei war dies einer der trockensten Oktober überhaupt: Lediglich 10,3 Liter Niederschlag weisen Jucherts Aufzeichnungen aus.

0,0 Liter Niederschlag im Jahr 1943

Der trockenste Oktober aber – und trockener geht es nun wirklich nicht – war jener im Jahr 1943: In Wetterarchiven hat Juchert den Wert 0,0 Liter Niederschlag gefunden. Ganz anders vier Jahre zuvor: Mehr als doppelt so viel Regen wie im abgelaufenen Oktober fielen in jenem Monat im Jahr 1939: 195 Liter pro Quadratmeter.

