Fest Wettbewerb: Wer wird neue „Bienenkönigin“?

Hohenstaufen / SWP

Auf dem Berggipfel findet am 22. Juli das 4. Milch- und Honigfest statt – mit vielen Angeboten für Familien. Dabei wird auch die neue „Bienenkönigin“ gekrönt. Am Wettbewerb teilnehmen können Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren. Sie müssen ein Bild malen zum Thema „Meine Bienenkönigin“ und folgende Frage beantworten: Wie teilen Bienen sich gute Futterplätze mit? A: Sie sammeln sich und fliegen alle gemeinsam hin. B: Sie machen Tänze, um den anderen den Futterplatz mitzuteilen. C: Gar nicht, jede Biene behält das für sich.

Bewerbungen mit der Lösung und dem Bild müssen bis Freitag, 13. Juli, an sabin.thiele@saltico.de geschickt werden. Die Gewinnerin erhält einen Preis.