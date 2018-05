Initiative Wettbewerb: Schüler kochen für Köche

Göppingen / SWP

Der Kochwettbewerb „Let’s cook“, der von der Initiative für Städte-Partnerschaften ins Leben gerufen wurde, ging jetzt in die letzte Runde. Im Finale standen sich die jeweiligen Siegerteams der drei Göppinger Realschulen Hermann-Hesse-Realschule, Schiller-Realschule und Uhland-Realschule gegenüber und die Schüler kochten in der Stadthalle Göppingen wie die Profis. Dies wurde ihnen am Ende der Veranstaltung von den beteiligten Juroren bescheinigt. Die Köche Rolf Straubinger von Burg Staufeneck, Peter Manca von der WMF, Marcus Dahl vom Wachthaus in Kirchheim und Milos Vujicic vom Schloss Filseck ließen sich gerne vom Initiator Tony Falconieri um diesen Gefallen bitten.

Am Anfang war das Kochbuch „Grenzenlos genießen“. Eines, das die vier Partnerstädte vereinen sollte. Der Kochwettbewerb war von Anfang an ein Teil der Idee mit dem Kochbuch. Und nun leistet es auch einen Beitrag zur Sensibilisierung für die unheilbare Nervenkrankheit ALS, an der die Frau des Initiators im Dezember vergangenen Jahres starb.

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit gab der Sterne-Koch Rolf Straubinger den Startschuss zum Koch-Duell. Die Schüler hatten im Vorfeld mit viel Einsatz die exakten Abläufe an ihren Schulen einstudiert. Nun mussten sie beweisen, dass ihre Vorbereitungen auch in einer fremden Großküche und unter einem gewissen Zeit- und Erfolgsdruck funktionieren. Hoch konzentriert und voll motiviert wurde Teig geknetet, Gemüse geschnitten, Fleisch angebraten und vieles mehr. Alles unter den fachmännischen Blicken der Köche, die hier und da hilfreiche Tipps gaben.

Mit großer Spannung erwarteten die Schüler die Entscheidung der Jury. Nach viereinhalb Stunden kochen, präsentieren, servieren und spülen war es endlich soweit. Die Hermann-Hesse-Realschule konnte den ersten Platz ergattern und erntete dafür den Beifall aller Beteiligten.