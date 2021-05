In Göppingen geht es ab Samstag, 5. Juni, beim Stadtradeln wieder um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Bürger sind aufgerufen, an 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer zu sammeln: auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Dabei ist es egal, ob man jeden Tag fährt. „Jeder Kilometer zählt“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte. Mitradeln lohne sich gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärke sowohl die Gemeinschaft, als auch die eigene Gesundheit und schone dabei das Klima. Wer Lust hat mitzufahren, meldet sich online an.