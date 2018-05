Bildung Wenn die Zeitung mit dem Bobby Car kommt

Göppingen / Susann Schönfelder

Hurra, ich bin ein Reporter und nicht mehr klein! Ich kann toll recherchieren, das find ich fein!“, singen die Jungen und Mädchen ein extra getextetes Lied auf die Melodie von „Ein Männlein steht im Walde“. So startet die „Morgenkonferenz“ der „Schlauen Füchse“ im Kinderhaus West in Göppingen. Die 18 Vorschulkinder haben vier Wochen lang an der NWZ-Aktion „Wir lesen mini“ teilgenommen und sich zusammen mit vier Erzieherinnen beziehungsweise Anerkennungspraktikantinnen spielerisch dem Medium Zeitung genähert.

Das Recherchieren, Schreiben und Layouten ist das eine. Doch wie kommt die NWZ tagtäglich zum Leser? An diesem Vormittag beschäftigen sich die Vorschulkinder mit der Zustellung. Die Zeitungspakete liegen druckfrisch auf einer Bank im Turnraum des Kindergartens bereit, die an diesem Tag das Druckhaus ist. Eine Handvoll Fahrer erklärt sich bereit, die Pakete mit dem Bobby Car abzuholen und zu verschiedenen Stützpunkten zu fahren, wo sie dann wiederum von den Zustellern abgeholt und den Lesern gebracht werden. Die bunten und weichen Bauelemente im Turnraum dienen an diesem Tag als Häuser, jedes mit einer „Hausnummer“ versehen. Ruckzuck verteilen die Kinder die druckfrische NWZ an die „Haushalte“.

Das Projekt fand in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal im Kinderhaus West statt, erzählt Erzieherin Tanja Fruth. Vier Wochen lang, drei Mal die Woche, trafen sich die jungen Reporter, bastelten aus Zeitungen Fotoapparate, bekamen einen Presseausweis, lernten, wie auf riesigen Papierrollen schließlich eine Zeitung gedruckt wird. Der Spaß kam dabei nie zu kurz: So stand an einem Vormittag eine „Zeitungsschlacht“ auf dem Programm. Eine Art Schneeballschlacht, aber eben mit Zeitungsbällen. Bei jeder Aktion dabei: das Reporterheft.

So ein bisschen Wehmut schwingt bei den Pädagoginnen mit, dass das Projekt nach vier Wochen vorbei ist. „Das könnte noch viel länger laufen, das Thema ist nicht ausgeschöpft“, sagt Tanja Fruth. Die Erzieherin, die das Projekt zusammen mit ihren Kolleginnen Ingrid Schillack, Milena Paunovic und Madlen Gaugel begleitet, will das Thema Zeitung aber nicht ad acta legen: „Wir werden das in den jeweiligen Gruppen weiterführen“, unterstreicht Tanja Fruth. „Denn wir sind mit den Vorschulkindern toll ins Gespräch gekommen. Da bleibt schon viel hängen“, betont die Erzieherin, auch wenn die fünf- bis sechsjährigen Kinder natürlich noch nicht richtig lesen können.

Die jungen Reporter hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Moritz haben die großen Papierrollen begeistert, die „so schwer wie eine Mülltonne sind“. Loui fand den NWZ-Fotoapparat toll, Jamila erinnert sich gern an die Gestaltung der eigenen Journalisten-Tasche. Und beim Rundgang durch den Kindergarten, ausgestattet mit einem Mikrofon (ein Stab mit einem Tennisball drauf), kitzelten die Vorschulkinder so einiges aus ihren Erzieherinnen heraus.