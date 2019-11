Weit und breit wird man kaum eine Gemeinde finden, die in der Ortsmitte einen so großen und kostenlosen Parkplatz bietet wie Hattenhofen. Das stellte Bürgermeister Jochen Reutter in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Man habe in der Vergangenheit schon darüber diskutiert, ob man das ändern...