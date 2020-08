Auch in diesem Jahr steht das letzte Augustwochenende in Schorndorf ganz im Zeichen des Weins. An Stelle des traditionellen Weindorfs wird es allerdings ein Weinpicknick geben, das sowohl im realen wie auch im digitalen Raum stattfindet. Außerdem führt eine kulinarische Führung durch die Weinreben auf dem Grafenberg.

Wein-Events am Wochenende

Um die Geschichte und Entwicklung des Weinbaus geht es dagegen im Stadtmuseum Schorndorf am Sonntag, 30. August, um 15 Uhr, bei der einstündigen Führung „Weingeschichte(n) in Schorndorf“ von der Stadtführerin und Weinexpertin Conny Hafner. Sie moderiert am Tag zuvor bereits das Weinpicknick. Auch über die sechs Keltern, welche bis zum großen Stadtbrand 1634 in Schorndorf existierten, gibt es viel zu erfahren. Anschließend geht die Führung auf die heutige Situation des Weinbaus in Schorndorf ein.

Kosten: 4 Euro inkl. Eintritt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die aktuellen Hygieneregeln sind zu beachten.