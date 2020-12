Jetzt geht es los: Die lange geplante Kampagne von Stadt, Geschäftsleuten und Gastronomen zur Belebung der Innenstadt in Corona-Zeiten wird sichtbar. An den Göppinger Ortseingängen richten sich dann Plakate ganz direkt an alle, die in die Stadt fahren. „Deine Stadt braucht Dich. Jetzt!“ Mitar...