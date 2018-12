Weihnachtsaktion 40 Freiwillige bringen rund 220 Tonnen Hilfsgüter nach Rumänien

Göppingen / Constantin Fetzer

40 Freiwillige haben bei der „Aktion Weihnachtsfreude” rund 220 Tonnen Hilfsgüter nach Rumänien gebracht – ein Dutzend Fahrzeuge war unterwegs.

Allein die Zahlen sind beachtlich: 220 Tonnen Hilfsgüter hat die Spendenaktion „Hoffnung für eine neue Generation“ in diesen Tagen nach Rumänien gebracht. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit” sagt der Göppinger Unternehmer Peter Sobottka, der im Göppinger Stauferpark die Autovermietung Staufen betreibt. Das Unternehmen stellt einen Großteil der rund ein Dutzend Fahrzeuge, die in zwei Touren als offizielle Hilfstransporte unterwegs sind.

„Wir haben viele weitere Unterstützer in der Region, die uns sowohl mit Fahrzeugen, aber auch mit Waren, Lebensmitteln oder auch Bargeld helfen. Vom Spediteur bis zum Sportstudio machen viele mit und bringen sich auf irgendeine Weise ein“, freut Peter Sobottka sich gemeinsam mit Werner und Friedhilde Kast, die das Rumänien-Projekt vor 30 Jahren ins Leben gerufen haben.

Viele persönliche Verbindungen sind seitdem gewachsen und die Pakete kommen direkt an. Das Herz der „Aktion Weihnachtsfreude“, bei der vor allem Kinder aus bedürftigen Familien in Rumänien eine Freude gemacht wird, schlägt in Göppingen, auch wenn die Wurzeln in Rudersberg bei Schorndorf liegen.

Freiwiillige stellen Pakete zusammen

In einer Halle in Göppingen wurden die einzelnen Pakete von zahlreichen freiwilligen Helfern zusammengestellt. Palettenweise Lebensmittel waren angekommen, dazu viele Hygieneartikel und warme Kleidung, die gespendet wurde. In der kalten Jahreszeit wird das dringend benötigt. „Wir bringen alleine 25 Tonnen Kartoffeln in die ärmsten Regionen”, berichtet Kast.

Mehr als 40 Personen waren und sind in diesen Tagen unterwegs, um in gut 50 Städten und Orten die Pakete zu verteilen. „Durch die engen Kontakte wissen wir, wo und wer die Hilfe benötigt”, erklärt Werner Kast. Denn: Obwohl Rumänien mittlerweile Teil der Europäischen Union ist, sind die Lebensverhältnisse für viele Menschen dort nicht besser geworden. Es gebe weiterhin große Armut und einen Mangel an Bildungsmöglichkeiten. Um dies zu verbessern, erhalten nicht nur bedürftige Kinder und ihre Familien zu Weihnachten Geschenke. In den Sattelzügen von Peter Sobottka, der an einem der voll beladenen Fahrzeuge auch selbst mit am Steuer sitzt, sind auch Krankenbetten sowie Tische und Stühle für Schulklassen und Kindergärten. Der Verein hat in Rumänien auch Kindergärten unterstützt und so bereits mehr als 11 000 Kindern eine Basis für ihre Zukunft gegeben.

Am Rande der Mülldeponie

Ein nächstes großes Projekt ist der Bau eines Bildungszentrums, um den Jugendlichen weitere Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben in Rumänien zu ermöglichen. Eines der Projekte vor Ort, das Peter Sobottka besonders am Herzen liegt, ist „Zukunft für Alfa”. Dabei werden Familien unterstützt, die am Rande einer Mülldeponie in Arad leben und von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Hier lädt er persönlich einen Teil der Pakete aus seinem Lastwagen ab. „Die Hilfe kommt garantiert an”, berichte er – und freut sich, dass die Unterstützung in und um Göppingen für die „Aktion Weihnachtsfreude” so groß ist.