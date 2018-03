Göppingen Weichen stellen für neue Sportanlage

Die bestehende Kletterhalle des örtlichen Alpenvereins in Göppingen. Der Verein denkt über einen Neubau auf dem Gelände gegenüber vom Sportverein-Stadion an der Hohenstaufenstraße nach. Dort könnte auch eine weitere Turnhalle gebaut werden. © Foto: Evelyn Krix

Göppingen / Arnd Woletz

An der Hohenstaufenstraße ist Platz für eine neue Turnhalle sowie für eine Kletterhalle des Alpenvereins.

Das Gebiet an der Hohenstaufenstraße in Göppingen könnte sich schon bald noch stärker zum Zentrum des Göppinger Sports entwickeln. Vorhanden sind dort schon zwei Stadien, vier weitere Sportplätze, eine Soccer-Hall, Kleinspielfelder, die Tennisanlage und die Reithalle. Die Behindertensportgemeinschaft (BSG) baut demnächst im Dreieck zwischen der Hohenstaufenstraße und der John-F. Kennedy-Straße eine Gymnastikhalle für etwa 500 000 Euro.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Der Gemeinderat soll am Donnerstag den Bebauungsplan „Sportanlage John-F.-Kennedy-Straße“ auf den Weg bringen. Dann könnte die BSG in einem zweiten Bauabschnitt eine weitere, größere Sporthalle bauen. Außerdem ist laut dem städtebaulichen Entwurf im südlichen Teil des Plangebiets auch ein Baufeld für eine neue Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Hohenstaufen, reserviert.

Für beide Sportanlagen wäre das Plangebiet, das gegenüber von Sportverein-Stadion und Gaststätte „Platzhirsch“ liegt und das derzeit einige Parkplätze und viel brach liegende Fläche aufweist, nach Ansicht der Planer im Rathaus sehr gut geeignet.

Der Alpenverein hat zwar erst vor gut einem Jahr seine Kletterhalle in einem nahe gelegenen Sportstudio renoviert, schielt aber seit längerem nach einer Möglichkeit, den aufstrebenden Kletter- und Boulder-Sport in einer neuen Halle noch attraktiver betreiben zu können. Bei der Hauptversammlung wurden kürzlich die Mitglieder informiert, dass die DAV-Sektion dabei sei, die Pläne voranzutreiben, berichtet der Vorsitzende Dr. Dieter Feil. Er ist begeistert von den Entwürfen der bis zu 19 Meter hohen Halle mit ihrem dreieckigen Grundriss: In der optimalen Version wären dort neben der eigentlichen Kletterhalle mit Außenkletterbereich auch ein Versammlungsraum, ein Bistro und Lagerflächen sowie die neue Geschäftsstelle der DAV-Sektion untergebracht. Allerdings stehen Kosten von zwei bis drei Millionen Euro im Raum. „Es muss sich zeigen, ob wir uns das leisten können“, sagt Feil. Bei den Stadtplanern seien die Entwürfe jedenfalls auf breite Zustimmung gestoßen, berichtet er. Der Standort sei in Zusammenarbeit mit der Stadt gefunden worden, nachdem sich eine Option auf dem sogenannten „Blauen Platz“ bei der Lidl-Filiale auf dem ehemaligen Speisergelände nicht habe realisieren lassen.

Die Turnhalle der Behindertensportgemeinschaft soll nach den ersten Plänen eine Fläche von 20 mal 40 Meter haben, und damit ein reguläres Handballfeld aufnehmen können. Achim Fehrenbacher, CDU-Stadtrat und Architekt der BSG betont aber, dass dieser zweite Bauabschnitt derzeit noch „Zukunftsmusik“ sei. Vieles hänge davon ab, wie sich die 150 Quadratmeter große Gymnastikhalle etabliert und wie sich die Finanzen der BSG entwickeln. Wenn es gut laufe, könnte die große Halle in fünf Jahren gebaut werden, so Fehrenbacher. Die Sanitär- und Umkleideanlagen würden deshalb jetzt schon recht groß dimensioniert, um später auch für die große Halle dienen zu können.

Klar ist allerdings, dass die BSG auch mit der kleineren Gymnastikhalle, die auch von den NWZ-Lesern im Rahmen der Aktion „Gute Taten“ unterstützt wurde, die angespannten städtischen Hallenkapazitäten entlaste. Als Beispiel nennt Fehrenbacher die Herzsportgruppe, die jetzt in der Mörike-Turnhalle trainiere. Mit der Fertigstellung der Gymnastikhalle würden diese Kapazitäten frei. Rehasport-Gruppen seien derzeit überall im Kommen, so Fehrenbacher, auch andere Vereine machen inzwischen solche Angebote, Tendenz steigend.