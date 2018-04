Göppingen Wegen sexueller Belästigung verurteilt

Göppingen / Maximilian Haller

Ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis ist wegen sexueller Belästigung eines Schülers am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Ein 50-Jähriger aus einer Kreisgemeinde musste sich am Dienstag vor dem Göppinger Amtsgericht verantworten: Dem Mann wurden sexuelle Handlungen an einem Minderjährigen vorgeworfen. Im April 2017 soll er dem 13-jährigen Jungen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dem beide wohnen, aufgelauert haben. Der Junge hatte an diesem Abend den Müll rausgebracht, als der 50-Jährige ihn in eine Ecke gedrückt, umarmt und mehrfach auf den Mund geküsst haben soll. Laut Aussage des 13-jährigen Schülers konnte dieser sich losreißen, bevor der Angeklagte in der Lage war, ihm einen Zungenkuss zu geben. Der Mann habe ihm dann noch zugerufen, er solle niemandem von der Ereignis erzählen.

Im Zeugenstand gab die Mutter des Opfers an, sie habe an jenem Abend bemerkt, dass ihr Sohn länger als sonst gebraucht habe, um den Abfall rauszutragen. Kurz darauf sei der Junge „völlig aufgelöst und hyperventilierend“ zurückgekommen und habe ihr gesagt, sie solle die Polizei rufen.

Nach Angaben des 13-Jährigen habe der gelernte Maler ihn bereits in der Vergangenheit mehrfach umarmt, der Junge habe dies aus Höflichkeit jedoch nicht abgewehrt. Auch habe der Angeklagte ihn einmal zum Essen eingeladen, berichtete der Schüler, dies habe er aber abgelehnt. Die Frage des Staatsanwalts an den Angeklagten, ob dieser pädophile Neigungen habe, verneinte der 50-Jährige. An einen Vorfall aus dem Jahr 2005, als der Mann schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, konnte der Angeklagte sich nicht erinnern. In der Verhandlung erklärte der 50-Jährige mit Blick auf sein Verhalten gegenüber dem 13-Jährigen: „Es war ein Fehler und passiert nicht wieder.“ Er beteuerte jedoch, den Jungen nur einmal geküsst zu haben.

Der Staatsanwalt nahm das „Teilgeständnis“ des 50-Jährigen zur Kenntnis und sah vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ab. Stattdessen plädierte er für eine Verurteilung des Angeklagten wegen sexueller Belästigung eines Minderjährigen. Zudem forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen, insgesamt 1800 Euro.

Der Richter folgte dem Staatsanwalt und verurteilte den Angeklagten zu der geforderten Geld­strafe. Er empfahl dem Mann zudem, eine Therapie zu machen und sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Das wurde auch vom Staatsanwalt befürwortet, „denn so etwas darf nicht wieder vorkommen“.