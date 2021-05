Eine Schlange mit 70 oder 80 Menschen, die dichtgedrängt vor dem Eingang stehen, und nur ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes: So schildert Michael Korte den Sonderverkauf von Lidl im ehemaligen Dehner-Gartencenter an der Stuttgarter Straße in Eislingen, der seit Sommer vergangenen Jahres zwe...