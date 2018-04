Theater Weg mit dem Bußgürtel!

SWP

Heike Feist und Michael Ihnow erzählen das Leben der Hildegard von Bingen in dem Zwei-Personen-Stück „Die schon wieder!“ neu und zerren die durch ihre Visionen und naturkundlichen Werke bekannte Kirchenlehrerin dabei mitunter erbarmungslos und eigenwillig in die Moderne. Damit wird in dem aus der Feder von Heike Feist stammenden Stück eine größere Nähe zu der im Jahre 1098 geborenen Universalgelehrten geschaffen, ebenso wie mit den Streifzügen der beiden Schauspieler durch das Publikum und mit der Verfrachtung einzelner Zuschauer auf die Bühne.

Heike Feist zeichnet mit ihrer dritten Schauspiel-Vorlage aus der Reihe „Biographien für die Bühne“ aber auch ein ganz anderes Bild der Hildegard von Bingen als wir es heute kennen. „Garantiert Dinkelfrei“, nennt sie das. Es gibt keine Tipps zur Anwendung von Heilkräutern. Und wenn dann eher augenzwinkernd – etwa wenn Bier und weitere Heilmittel im Publikum verteilt werden. Letzteres dient auch der Auflockerung des Stücks und Belustigung des Publikums, ebenso wie erzählte Witze und die plötzlich auftauchenden Produkte der modernen Zivilisation: das Nasenspray, das Hildegards Mutter von deren Vater gereicht wird, oder der Klebestift, den Hildegards treuer Begleiter Propst Volmar von Disibodenberg nutzt, um alte Pergamentseiten wieder in Bücher einzukleben. Eine geschilderte Unterscheidung aus der Zeit der Hildegard hält viele nicht davon ab, darüber herzhaft ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, wenn Moderne mit dem 12. Jahrhundert gemischt wird. Das teuflische, laute Gelächter stand im Mittelalter dem seligen Lächeln gegenüber. Sowohl Feist als auch Ihnow schlüpfen immer wieder in andere für den Fortgang des Stück entscheidende Rollen, die durch kleine aber feine Veränderungen am Kostüm erfolgen und anhand der Dialoge mühelos deutlich werden. So fließt die Geschichte ohne Ruckeln und Verständnisschwierigkeiten über knapp zwei Stunden.

Hildegard ist in dem Stück Demokratin, Reformerin, Powerfrau. Sie will nicht zur Magistra ernannt, sondern von den Schwestern des Klosters einstimmig gewählt werden – oder es eben lassen, will die Bußgürtel im Frauenkloster abschaffen und klagt über die Benachteiligung bei der Mittelzuweisung gegenüber den Einrichtungen der Männer. Im Zentrum der Aufführung stehen ihre Kämpfe um eigene Klöster, ihre Auseinandersetzungen mit Abt, abtrünnigen Nonnen, Papst und Finanzen, die sie meist als Ansporn nimmt. Es kommt daher wie die Bühnenversion des bekannten „We can do it“-Posters, an dieser Zielsetzung scheint die Auswahl der Stationen aus der Vita der bereits im Mittelalter heilig gesprochenen Hildegard von Bingen erfolgt zu sein. Entsprechend lautet auch die Aufforderung ans Publikum zu Beginn der Pause: Wenn Sie sich nicht aufzustehen trauen, weil noch niemand vor Ihnen aufgestanden ist, machen Sie es wie Hildegard: „Tun Sie es einfach!“.

Bereits der Start des Stücks im spartanischen Bühnenbild zeigt wohin die Reise geht: Aus dem Off ertönt das Vorhaben des Papstes, angesichts eines nicht abreißen wollenden Besucherstroms zu unterbinden, dass Hildegard weiter ihr Unwesen treiben könne. Immer wieder wird die Lautsprechertechnik benutzt, um zur Zeit der Hildegard widersprüchliche Erscheinungen ertönen zu lassen. Einmal ist es der Anrufbeantworter, der Hildegards Arbeitsüberlastung ins Moderne übersetzt, ein anderes Mal der Ton einer E-Mail-Benachrichtigung, als der Brief des Papstes bei Hildegard vor der Pause eintrifft: „Sie haben Post“. Auch das Licht wird passend, etwa bei Visionen, eingesetzt. Das Stück beginnt mit Szenen aus der Kindheit, als Hildegard mit acht Jahren von den Eltern getrennt wird und ins Kloster kommt. Es endet nicht mit dem Tod der Mystikerin, sondern mit einem Appell: „Seid geduldig, friedfertig und tapfer!“