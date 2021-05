Sonia Khalfauoi-Achour (rechts) hat die langjährige Leiterin des Familientreffs in Ebersbach, Irmela Schmidt, im April abgelöst. Die neue Frau an der Spitze hat Pädagogik studiert und Erfahrung in der Begleitung von Flüchtlingen. Foto: Deutsches Rotes Kreuz © Foto: Deutsches Rotes Kreuz