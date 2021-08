Mimi Kraus steckt der Schreck noch in den Gliedern: „Da wird’s dir schon anders, wenn du das siehst.“ Gemeinsam mit seiner Frau Bella Kraus und den vier Kindern war der Göppinger Handball-Weltmeister von 2007 im Urlaub, als am Donnerstag die verheerenden Waldbrände rund um den Ferienort Manavgat an der türkischen Riviera ausbrachen. Die Familie kehrte planmäßig am Freitag wohlbehalten nach Hause zurück.

„Es wurde immer dunkler und...