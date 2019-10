Nach elf Jahren im Amt geht der Göppinger Dekan Rolf Ulmer in den Ruhestand. Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker engagierte sich zu Anfang seiner Karriere bei der evangelischen Jugendarbeit und merkte früh, dass ihn „das Technische“ beruflich nicht befriedigte. Durch einen Freund wurde er auf das „interessante“ Studium der Theologie aufmerksam gemacht. Er holte sein Abitur nach und studierte Theologie in Tübingen und München. Rolf Ulmer war Landesjugendpfarrer und Gemeindepfarrer von Schorndorf, bevor er 2008 Dekan des Kirchenbezirks Göppingen wurde. Im November verlässt er nun das Amt.

Gremium aus rund 60 Stimmberechtigten wählt Nachfolger

Auf die ausgeschriebene Stelle gingen mehrere Bewerbungen ein. Drei potenzielle Nachfolger konkurrieren nun um das Amt. Bevor es aber nun zur eigentlichen Wahl kommt, überprüft der Oberkirchenrat die Eignung aus beruflicher Sicht. Das Amt des Gemeindepfarrers und die Erfahrung in der Gemeindearbeit seien Voraussetzung, sagt Ulmer. Auch die Persönlichkeit der Menschen werde unter die Lupe genommen, berichtet der Dekan, dies geschehe durch den Landeskirchenausschuss. Die ausgewählten Bewerber stellen sich dann einem gemischten Gremium zur Wahl, das aus insgesamt 60 Personen besteht, davon sind 59 stimmberechtigt. Diese sind zur einen Hälfte Vertreter der Kirchengemeinde und zur anderen Hälfte des Kirchenbezirks, da der Dekan beide präsentiert. Normalerweise umfasst das Wahlgremium nur 30 Leute, erläutert Pfarrer Tobias Comtesse von der Stadtkirchengemeinde Oberhofen, der gleichzeitig neben Jens-Uwe Veil Vorsitzender des Wahlausschusses ist. Da seit 1. Januar mehrere Kirchengemeinden zur Verbundkirchengemeinde Göppingen zusammengeschlossen wurden, müssen in dieser Übergangsphase auch alle Gemeinden in der Versammlung vertreten sein. Der bisherige Dekan ist an der Wahl nicht beteiligt.

Bewerber müssen Fragen beantworten

Um dem Gremium ein besseres Bild von den Kandidaten zu vermitteln, werden diese im Vorfeld in ihrer Gemeinde besucht, und es wird an einem von den Bewerbern gehaltenen Gottesdienst teilgenommen. Zudem werden den Bewerbern am Tag der Wahl Fragen gestellt, deren Beantwortung zeigen soll, wie sie in Konfliktsituationen und Streitfragen reagieren. Die eigentliche Wahl findet dann schriftlich und geheim statt.

Getagt wird nichtöffentlich im Gemeindehaus der Lutherkirche in Eislingen, berichtet Comtesse, die Vorbereitungen beginnen um 14 Uhr, getagt wird ab 20 Uhr. Der dort gewählte Dekan übernimmt dann viele Leitungsaufgaben und Aufsichtspflichten im Kirchenbezirk. Darunter auch den Besuch in allen Gemeinden, die sogenannte Visitation, alle acht bis zehn Jahre.

Scheidender Dekan freut sich auf mehr Zeit mit der Familie

„Ich war mit vollem Herzen Landesjugendpfarrer, Gemeindepfarrer und Dekan. Was vorbei ist, ist vorbei und ich bin sicher, es kommt etwas Schönes nach“ sagt Dekan Rolf Ulmer, der sich bereits jetzt darüber freut, bald viel Zeit für seine Kinder und Enkelkinder zu haben. Er wird bald zurück nach Schorndorf ziehen und hat sich vorgenommen, bald viel mehr Reisen zu gehen.