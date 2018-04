Göppingen Wachhäusle auf Bahnhofsteg soll länger bleiben

Göppingen / NWZ

Der für einen privaten Sicherheitsdienst auf dem Bahnhofsteg eingerichtete Holzunterstand soll nach dem Willen von Oberbürgermeister Guido Till noch mindestens bis zum Jahresende dort bleiben. Im Gemeinderat kündigte er an, er werde einen entsprechenden Vorschlag zur Verlängerung des Auftrags an den Sicherheitsdienst ins Gremium bringen. Das sei dringend nötig, unterstrich der OB, in dem er aus dem Einsatzprotokoll der Security-Mitarbeiter vorlas. Von den Stadträten bekam Till Zuspruch. Rudi Bauer (FWG) mahnte, die Bundespolizei und der Sicherheitsdienst der Bahn sollten mit ins Boot geholt werden.

Till hatte zuvor auch gesagt, er „missbillige es auf das Schärfste“, dass ein AfD-Mitglied auf Facebook den Security-Einsatz nur in Zusammenhang mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gestellt habe.